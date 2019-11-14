Зеленський уночі тихим голосом подякував «слугам народу» за «скасування економічного рабства»
Президент вважає, що відкриття ринку землі обов'язково запишуть в підручниках історії
Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до народних депутатів від фракції «Слуга народу», які 13 листопада в першому читанні підтримали законопроєкт про відкриття ринку землі.
Відповідний ролик з'явився у Telegram Зе! Команди та в ефірі телеканалів.
«Я хочу подякувати кожному нашому депутату від «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви скасували дійсно економічне рабство», - зазначив президент.
На його думку, ця дата залишиться в історії і змінить хід подій в державі.
«Кожен українець стане власником своєї землі. Я думаю, це обов'язково запишуть в підручниках історії, автором якої сьогодні став кожен з вас. Дякую», - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, 13 листопада закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.
Як повідомлялося, у середу в Раді був «земельний день».
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