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    Зеленський уночі тихим голосом подякував «слугам народу» за «скасування економічного рабства»

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    Володимир Зеленський записав відеозвернення до народних депутатів від фракції &laquo;Слуга народу&raquo; - Зеленський уночі тихим голосом подякував «слугам народу» за «скасування економічного рабства»
    Володимир Зеленський записав відеозвернення до народних депутатів від фракції «Слуга народу»

    Президент вважає, що відкриття ринку землі обов'язково запишуть в підручниках історії

    Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до народних депутатів від фракції «Слуга народу», які 13 листопада в першому читанні підтримали законопроєкт про відкриття ринку землі.

    Відповідний ролик з'явився у Telegram Зе! Команди та в ефірі телеканалів.

    «Я хочу подякувати кожному нашому депутату від «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви скасували дійсно економічне рабство», - зазначив президент.

    На його думку, ця дата залишиться в історії і змінить хід подій в державі.

    «Кожен українець стане власником своєї землі. Я думаю, це обов'язково запишуть в підручниках історії, автором якої сьогодні став кожен з вас. Дякую», - резюмував Зеленський.

    Нагадаємо, 13 листопада закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

    Як повідомлялося, у середу в Раді був «земельний день».

    До слова, аграрії під Радою підклали свиню нардепам (фото).

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