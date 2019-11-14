Депутатка Скороход: Через те, що я не голосувала за ринок землі, затримали мого чоловіка для видачі Росії



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Вагітна Анна Скороход поскаржилась, що її фактично зажимають рота Фото: strana.ua

За словами депутатки від «Слуги народу», затримання відбулося незаконно, і підставою став запит Росії від 2017 року про видачу її чоловіка

Народний депутат від «Слуги народу» Анна Скороход заявила, що після того, як вчора вона не підтримала законопроєкт про ринок землі, незаконно затримали її чоловіка, щоб видати Росії. Про це вона сказала з трибуни Верховної Ради, пише theБабель.

Вагітна 29-річна депутатка заявила з трибуни, що може покинути фракцію в знак протесту проти авторитарних методів керівництва фракцією, передає «Страна».

У своїй заяві Скороход зізналася, що їй у фракції фактично затискають рот, і переслідують її і чоловіка за її позицію. Примітно, що фракція «Слуга народу» не давала їй слово і нардепи з Батьківщини і ОТЗЖ поступилися їй свою чергу для виступу.

Мажоритарник «Слуги народу» Антон Поляков у своєму Telegram-каналі підтвердив справедливість звинувачень Анни Скороход.

«Через мої політичні бачення, за те, що я не проголосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного із заступників Адміністрації президента Каська одному з заступників генпрокурора Клименку було незаконно затримано мого чоловіка. Це сталося після мого голосування у залі з відстоювання власності держави, а також моя «червона кнопка» проти відкриття ринку землі», — наголосила Скороход.

Вона розповіла, що затримання відбулося незаконно, і підставою став запит Росії від 2017 року про видачу її чоловіка.

Чоловіка Скороход затримав Печерський райвідділ поліції. Вона каже, що подзвонили з Офісу президента і дали розпорядження.

Скороход додала, що чоловік – уродженець Росії, але у 2013 році отримав громадянство України.

Нардеп зазначила, що в її чоловіка колись був конфлікт з наближеним з оточення президента Росії Володимира Путіна: «Мого чоловіка наближеними до Путіна було «помножено на нуль».

Скороход звернулася до президента Володимира Зеленського, ДБР та інших правоохорогнних органів «зупинити свавілля»: «Коли ми йшли з командою підтрмувати президента, ніхто не думав, що нас будуть «ламати через коліно».

Законопроєкт про відкриття ринку землі не підтримали три народних депутати від «Слуги народу», зокрема і Анна Скороход.

Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.