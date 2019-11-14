Арахамія звинуватив депутатку Скороход в корупції і хоче виключити її із фракції



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Анна Скороход заявила про затримання свого чоловіка через її політичну діяльність Фото: УНІАН

Давид Арахамія про Анну Скороход: немає ніякого змісту знаходитись у фракції і не підтримувати жодного рішення фракції

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що буде виносити питання виключення народного депутата Анни Скороход з фракції «Слуга народу».

«Щодо самої пані Скороход — я буду виносити особисто рішення про виключення її з фракції. Тому що немає ніякого змісту знаходитись у фракції і не підтримувати жодного рішення фракції. Подивіться всі її голосування. навіщо вона нам у фракції? Для чого людина знаходиться у фракції, коли вона не виконує жодного рішення фракції?», — наголосив Арахамія в коментарях журналістам у кулуарах парламенту.

Арахамія також звинуватив Скороход у корупції.

Голова фракції додав, що чоловік Скороход Олексій Алякін погрожував депутатам профільного комітету Ради з питань енергетики, проте назвати конкретні імена депутатів відмовився.

«Коли людина робить лобіювання конкретних олігархічних груп, а коли побачили що вже пішла підозра... що робити для захисту? Треба прийти і сказати - це тому, що я не голосувала за землю чи чомусь ще, це спроба захиститися. Як вона потрапила до фракції я не знаю, вона мажоритарниця, перевірка кандидатів в депутати стосовно неї нічого не виявила. Але коли чоловік її почав ходити на комітети, він залякував деяких депутатів, вони звернулися до мене. Були пропозиції - давайте когось візьмемо на довольствіє, пропонувалися якісь гроші депутатам. Ми зверталися до правоохоронних органів», — наголосив Арахамія.

Він додав, що мав розмову з депутаткою Скороход з приводу її голосувань: «Я їй казав, ти повинна зрозуміти - ти у фракції чи ні. Якщо 70% фракції голосують за якесь рішення, то інші 30% мають дослухатися до більшості».

Як повідомлялось, народний депутат від «Слуги народу» Анна Скороход заявила, що після того, як вчора вона не підтримала законопроєкт про ринок землі, незаконно затримали її чоловіка, щоб видати Росії.

Законопроєкт про відкриття ринку землі не підтримали три народних депутати від «Слуги народу», зокрема і Анна Скороход.

Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.

Джерело: theБабель