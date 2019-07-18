Адвокат розповів, як і коли Росія може звільнити полонених моряків



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Українські військовополонені моряки Фото: Reuters

Новіков вважає, що після вироку військовополонених ймовірно звільнять

Вирок у справі українських військовополонених моряків, захоплених Росією біля Керченської протоки, може бути готовий вже цієї осені.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков, який захищає командира катера Бердянськ Романа Мокряка.

«Серпень — справа в суді, вересень — початок процесу, жовтень, листопад — вирок. Це, звичайно, моя прикидка, все може затягнутися, але поки оцінюю терміни так», — пояснив Новіков, підкресливши, що після цього військовополонених ймовірно звільнять.

Адвокат зазначив, що не розраховує на обмін моряків на головреда «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого звинувачують в Україні у держзраді, але наголосив, що побічно ці процеси можуть впливати одне на одного, оскільки йдуть паралельно в часі.

На думку Новікова, основний сценарій звільнення моряків — після вироку.

«Росія розуміє, що це проблема і її треба вирішувати якнайшвидше. Після Трибуналу вони різко пришвидшили слідство і закінчили його менш ніж за 2 місяці. Так чи інакше моряків скоро віддадуть, але можливо не так швидко, як ми хочемо», — сказав адвокат.

Нагадаємо, 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці усім 24 українським морякам.

Джерело: Громадське