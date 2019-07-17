Зеленський: кандидат від «Слуги народу» Куницький не може бути депутатом



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Кандидата в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький

Куницький балотується до Ради по округу № 169 в Харкові, незважаючи на наявність громадянства Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу» Олександр Куницький не може балотуватися до Верховної Ради через подвійне громадянство.

Про це він сказав під час візиту до Харкова.

«За законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Ось і все. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не віддав, не може бути депутатом», - заявив Зеленський.

Олександр Куницький балотується до Верховної Ради по округу № 169 в Харкові, незважаючи на наявність громадянства Ізраїлю.

Після викриття він заявив, що звернувся до посольства Ізраїлю із заявою про відмову від громадянства.

Як повідомляв «Главком», Шостий апеляційний адміністративний суд Києва пізно ввечері 14 липня скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата в народні депутати від «Слуги народу» по мажоритарному округу №169 (Харків) Олександра Куницького. Таким чином суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, якою була скасована реєстрація Куницького кандидатом в депутати.

Зазначимо, що засідання суду тривало близько 12 годин.

Нагадаємо, що 11 липня Центральна виборча комісія скасувалареєстрацію кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх п’яти років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.

Натомість представник «Слуги народу» стверджував, що він перебував за межами країни у службових відрядженнях, тому це має бути доказом його перебування в Україні.

Раніше кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

Загалом, у 169 окрузі Харкова також балотуються 14 кандидатів у нардепи. Серед них двоє діючих народних депутатів Олександр Кірш («Народний фронт») і Олександр Грановський (БПП), які йдуть самовисуванцями. Грановський є близьким соратником Петра Порошенка та має особливо теплі стосунки з нинішньою главою ЦВК Тетяною Сліпачук.