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    Путін використовує українських моряків для впливу на вибори в Раду – Волкер

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    Путін використовує українських моряків для впливу на вибори в Раду – Волкер

    Росія використовує питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського

    Російська влада на чолі з Путіним прагне використати незаконно затриманих українських моряків та видачу російських паспортів жителям Донбасу для того, щоби вплинути на результати позачергових парламентських виборів в Україні.

    Таке переконання висловив в інтерв'ю «Голосу Америки» спеціальний представник США в переговорах по Україні Курт Волкер.

    «Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборчим перспективам», - зауважив американський дипломат.

    Водночас, він висловив упевненість, що цей сценарій росіян не спрацює.

    «Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну», - наголосив Волкер.

    Він підкреслив, що затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони мали бути звільнені одразу.

    «Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути до сімей якомога швидше», - підкреслив спецпредставник США.

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