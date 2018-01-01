Адвокат Саакашвілі подав касацію на рішення суду у справі про надання захисту

Відповідний процесуальний крок дозволяє Саакашвілі продовжувати легально перебувати в Україні

Адвокат лідера партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав касацію на рішення Київського адміністративного апеляційного суду щодо отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Такий процесуальний крок дозволяє Саакашвілі продовжувати легально перебувати в Україні. Про це



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Михайло Саакашвілі

Відповідний процесуальний крок дозволяє Саакашвілі продовжувати легально перебувати в Україні

Адвокат лідера партії «Рух нових сил», екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав касацію на рішення Київського адміністративного апеляційного суду щодо отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Такий процесуальний крок дозволяє Саакашвілі продовжувати легально перебувати в Україні.

Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні подав в інтересах захисту Михайла Саакашвілі касацію на вчорашнє незаконне рішення апеляційного суду щодо отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Такий процесуальний крок дозволяє й далі легально перебувати в Україні і є підставою для продовження Міхеїлу Саакашвілі довідки про звернення за захистом», - написав адвокат.

Чорнолуцький пояснив, що після подачі касаційної скарги захист повідомив до управління Державної міграційної служби України в Київській області в інформаційному листі про факт подання касації.

«З цього моменту їм заборонено вчиняти будь-які дії щодо видворення Михайла Саакашвілі. Підкреслю, що підставою для продовження строку дії довідки є копія касаційної скарги зі штампом суду щодо прийняття скарги або копія ухвали суду про відкриття провадження у справі належним чином оформленої судовою повісткою. Надані документи долучають до особової справи особи, яка просить додаткового захисту», - зазначив адвокат.

Він окремо підкреслив, що поки триватиме розгляд судових справ і поданої касаційної скарги, «держава не може вдаватися до будь-яких спроб щодо видворення Михайла Саакашвілі. Таким чином, у правовому полі для влади заблоковано будь-які спроби щодо видворення або екстрадиції Саакашвілі», - зазначив Чорнолуцький.

Адвокат також виклав фотокопію касаційної скарги, відправленої до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду та зареєстрованої 6 лютого. Ця скарга - на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 3 січня та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 5 лютого.

Нагадаємо, сьогодні Окружний адмінсуд Києва не задовольнив скаргу Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Напередодні Саакашвілі програв апеляцію про отримання статусу біженця.

Крім того у ніч проти 6 лютого закінчився термін дії запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту і обмеження на виїзд із Києва, який був обраний для Саакашвілі.

Михайла Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їх злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувала оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

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