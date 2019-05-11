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    Адвокат Трампа домагався звільнення Йованович інтригами, - Аслунд

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    <span>Американський аналітик Андерс Аслунд</span> - Адвокат Трампа домагався звільнення Йованович інтригами, - Аслунд
    Американський аналітик Андерс Аслунд
    Фото6 ukrainian.voanews.com

    Андерс Аслунд наголосив, що Рудольф Джуліані не обіймає державної посади в США, а є приватним юристом

    Аналітик американського центру Атлантична рада Андерс Аслунд стверджує, що адвокат президента США Рудольф Джуліані доклав руку до звільнення посла США в Україні Марі Йованович. Про це він заявив у коментарі «Голосу Амерки».

    «Руді Джуліані через різні інтриги домагався звільнення в Україні зразкового посла Марі Йованович за два тижні, що просто обурює», - сказав Аслунд.

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    Він також наголосив, що Джуліані не обіймає державної посади в США, а є приватним юристом.

    «Руді Джуліані є приватним юристом Дональда Трампа. У нього немає жодної офіційної посади, - нагадав аналітик. - Руді Джуліані ніколи не зміг би пройти будь-яке схвалення в Конгресі через своїх міжнародних клієнтів, яких він відмовляється назвати», - стверджує він.

    Серед клієнтів Джуліані Аслунд назвав мера Харкова Геннадія Кернеса.

    Також Аслунд закликав новообраного президента України Володимира Зеленського не зустрічатись з Джуліані.

    Як повідомлялося, раніше стало відомо про скасування поїздки Джуліані до Києва, де він мав зустрітися із Зеленським для обговорення розслідування, пов'язаного з інтересами президента США Дональда Трампа і справою про втручання РФ у президентські вибори в 2016 році.

    За слова адвоката, його попередили, що приїхавши в Україну він «потрапить в середовище людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках - ворогами Сполучених Штатів».

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