«Аерофлот» скасував п'ять рейсів з літаком Superjet



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Джерело в одній з авіакомпаній, що експлуатують SSJ-100, розповів, що скасування рейсів, незалежно від типу літака - стандартне явище

В «Шереметьєво» скасовано парні рейси до Самари, Перм, Нижнього Новгорода, Гетеборга (Швеція)

Російський «Аерофлот» скасував у середу, 8 травня, п'ять рейсів з використанням літака Sukhoi Superjet 100.

Про це свідчить онлайн-табло на сайті базового для авіакомпанії аеропорту «Шереметьєво», пише «Интерфакс».

Скасовано парні (з перевезенням туди-назад) рейси до Самари, Перм, Нижнього Новгорода, Гетеборга (Швеція) і рейс з Ростова-на-Дону в «Шереметьєво».

Джерело в одній з авіакомпаній, що експлуатують SSJ-100, розповіло, що скасування рейсів, незалежно від типу літака - стандартне явище. «Будь-який літак проходить передпольотні процедури, і в разі виявлення будь-яких неполадок машину відсторонюють від польоту», - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.