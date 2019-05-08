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    «Аерофлот» скасував п'ять рейсів з літаком Superjet

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    <p>Джерело в одній з авіакомпаній, що експлуатують SSJ-100, розповів, що скасування рейсів, незалежно від типу літака - стандартне явище</p> - «Аерофлот» скасував п'ять рейсів з літаком Superjet

    Джерело в одній з авіакомпаній, що експлуатують SSJ-100, розповів, що скасування рейсів, незалежно від типу літака - стандартне явище

    В «Шереметьєво» скасовано парні рейси до Самари, Перм, Нижнього Новгорода, Гетеборга (Швеція)

    Російський «Аерофлот» скасував у середу, 8 травня, п'ять рейсів з використанням літака Sukhoi Superjet 100.

    Про це свідчить онлайн-табло на сайті базового для авіакомпанії аеропорту «Шереметьєво», пише «Интерфакс».

    Скасовано парні (з перевезенням туди-назад) рейси до Самари, Перм, Нижнього Новгорода, Гетеборга (Швеція) і рейс з Ростова-на-Дону в «Шереметьєво».

    Джерело в одній з авіакомпаній, що експлуатують SSJ-100, розповіло, що скасування рейсів, незалежно від типу літака - стандартне явище. «Будь-який літак проходить передпольотні процедури, і в разі виявлення будь-яких неполадок машину відсторонюють від польоту», - сказав співрозмовник.

    Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

    На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

    СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

    За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

    Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

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