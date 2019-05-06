Стюардеса палаючого літака з «Шереметьєво» розповіла про хаос в салоні



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Пасажири екстрено покинули палаючий літак по трапу, який був розгорнутий біля кабіни пілота

Стюардеса підтвердила, що в літак ударила блискавка, після чого виникли проблеми зі зв'язком

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.

За словами Касаткіної, пасажири почали вставати з крісел і пробиратися до виходу, коли повітряне судно все ще рухалося з великою швидкістю, пише Telegram-канал Baza.

Пасажири дзвонили рідним і кричали, що літак горить і падає.

Відразу після зупинки літака бортпровідниця почала евакуацію пасажирів. «Все сталося дуже швидко, ні секунди не було часу. Пасажирів виштовхувала. Кожного за комір витягала, щоб вони не затримувалися на евакуації», - розповіла Касаткіна.

Стюардеса підтвердила, що в літак ударила блискавка, після чого виникли проблеми зі зв'язком. За словами Касаткіної, всередині літака полум'я не було, проте ілюмінатори почали плавитися ще до зупинки літака.

Нагадаємо, у неділю, 5 травня, літак SSJ100, що належить «Аерофлоту», здійснив аварійну посадку в «Шереметьєво» через деякий час після вильоту з Москви до Мурманська. Дозвіл на повернення в аеропорт вильоту командир екіпажу запросив через технічну несправність.

Під час посадки у лайнера зламалися стійки шасі і загорілися двигуни. Вогонь перекинувся на фюзеляж.

На борту літака знаходилися 78 осіб, включаючи п'ятьох членів екіпажу. Внаслідок пожежі 41 людина загинула.

За інформацією ЗМІ, один із загиблих - громадянин США.

Слідство розглядає різні версії події. Один з пасажирів авіарейсу «Москва-Мурманськ» розповів, що в літак влучила блискавка.

Літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

На місці аварійної посадки літака Sukhoi Superjet 100 виявлені два бортові самописці.

Джерело: Лента.Ру