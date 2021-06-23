Агресивна політика РФ становить загрозу Україні та союзникам – Кулеба про обстріл британського корабля

За словами міністра, сьогоднішній інцидент черговий раз це доводить

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент в Чорному морі. Поблизу окупованого Криму російські війська обстріляли британський корабель. Про це він написав у Twiiter.

За словами міністра, сьогоднішній інцидент доводить, що Росія поводиться агресивно та провокативно в Чорному та Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.

«Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам. Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по кораблю Defender Королівського флоту Британії. Росія звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.

Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 18 червня, два корабля НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

Перед цим на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).