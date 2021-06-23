На суходолі, у морі та небі. Українські військові провели масштабні навчання

Навчання відбувалися на полігонах бойової підготовки відразу двох областей

Тактико-спеціальні тренування підрозділів ЗСУ складалися з трьох етапів на різних ділянках

На півдні України завершено тактико-спеціальні тренування підрозділів, які підпорядковані командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України.

У пресцентрі командування повідомили, що військові маневри під загальним керівництвом командувача генерал-лейтенанта Сергія Наєва відбувалися на полігонах бойової підготовки відразу двох областей – Херсонської та Запорізької, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів.

«За задумом, перший етап тренувань наших підрозділів почався з десантування українських «крилатих піхотинців» у Херсонській області, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Гелікоптерами підрозділ Десантно-штурмових військ Збройних сил України було швидко доставлено на один із загрозливих напрямків задля утримування противника, що висадився на морське узбережжя»

Як повідомив командувач, воїни-десантники здійснили висадку посадочним способом. Після цього вийшли до вказаного району, взявши під контроль панівну висоту.

«Водночас екіпажі вертольотів армійської авіації вдосконалили свою льотну підготовку, дії при висадці повітряного десанту, а також взаємодію з командирами десантно-штурмових підрозділів», – зазначив генерал-лейтенант Наєв.

Вже на другому етапі, до тренувань було залучено важку артилерію та протидесантний резерв зі складу основних сил.

За словами командувача, воїни-артилеристи своєчасно здійснили багатокілометровий марш до району зосередження, провели заходи щодо підготовки стрільби та управління вогнем, а також здійснили вогневе ураження умовного противника.

«Своєю чергою протидесантний резерв провів тренування з відбиття нападу умовного противника. Десантники, вміло зайнявши плацдарм, всіма наявними засобами ураження зупинили наступ вглиб нашої території сил та засобів морської піхоти умовного противника, що висадилася з кораблів на морське узбережжя», – розповів генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час третього – останнього етапу навчань екіпажі катерної тактичної групи, під прикриттям гелікоптерів армійської авіації, пройшли через заміновану водну ділянку, після чого відбили напад ворожих артилерійських катерів.

До слова, Росія закликала США відмовитися від участі у Sea Breeze-2021.

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021, які розпочнуться наступного тижня в чорноморському регіоні, візьмуть участь п'ять тисяч військових з 32 країн.