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    Прикордонники показали, як проходять навчання за стандартами НАТО (відео)

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    Завершальним етапом навчань було прийняття від бригади ЗСУ державного кордону України - Прикордонники показали, як проходять навчання за стандартами НАТО (відео)
    Завершальним етапом навчань було прийняття від бригади ЗСУ державного кордону України
    Фото: ДПСУ

    Заключний етап бригадних тактичних навчань проходив з 22 по 25 грудня

    На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 25 грудня.

    Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування ШКВАЛ завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна (JMTG-U). Заключний етап бригадних тактичних навчань проходив з 22 по 25 грудня.

    «За умовами навчань прикордонна комендатура швидкого реагування виконувала завдання в два етапи. На першому етапі бійці прикордонної комендатури забезпечували охорону тилового району бригади і виконували завдання на рубежах військових загороджень. На другому етапі - здійснювали охорону тилового району бригади і забезпечували прикриття державного кордону», - йдеться в повідомленні.

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    Прикордонники показали, як проходять навчання за стандартами НАТО (відео)
    Прикордонники показали, як проходять навчання за стандартами НАТО (відео)
    Прикордонники показали, як проходять навчання за стандартами НАТО (відео)
    Прикордонники показали, як проходять навчання за стандартами НАТО (відео)

    Завершальним етапом було прийняття від бригади Збройних сил України державного кордону України, а також в оперативне підпорядкування ротно-тактичної групи ЗС України.

    «Інструктори JMTG-U і Міжнародного центру миротворчості та безпеки оцінили прикордонний підрозділ як готовий до виконання завдань за призначенням», - зазначили в Держприкордонслужбі.

     

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба НАТО військові навчання навчання Україна кордон
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