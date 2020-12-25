Прикордонники показали, як проходять навчання за стандартами НАТО (відео)

Завершальним етапом навчань було прийняття від бригади ЗСУ державного кордону України

Заключний етап бригадних тактичних навчань проходив з 22 по 25 грудня

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 25 грудня.

Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування ШКВАЛ завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна (JMTG-U). Заключний етап бригадних тактичних навчань проходив з 22 по 25 грудня.

«За умовами навчань прикордонна комендатура швидкого реагування виконувала завдання в два етапи. На першому етапі бійці прикордонної комендатури забезпечували охорону тилового району бригади і виконували завдання на рубежах військових загороджень. На другому етапі - здійснювали охорону тилового району бригади і забезпечували прикриття державного кордону», - йдеться в повідомленні.

Завершальним етапом було прийняття від бригади Збройних сил України державного кордону України, а також в оперативне підпорядкування ротно-тактичної групи ЗС України.

«Інструктори JMTG-U і Міжнародного центру миротворчості та безпеки оцінили прикордонний підрозділ як готовий до виконання завдань за призначенням», - зазначили в Держприкордонслужбі.