Росія відкрила стрілянину по британському есмінцю в Чорному морі

Бомбардувальники РФ використали чотири осколково-фугасні авіабомби для припинення дій британського корабля

Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму.

Як повідомляє видання «РИА Новости», з боку РФ була відкрита попереджувальна стрілянина.

ЗМІ зазначає, що російський бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання. Після цього корабель «Дефендер» покинув місце інциденту.

У РФ додають, що есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення так званого державного кордону РФ.

«На попередження не відреагував», – уточнили в міноборони РФ.

У міноборони РФ заявили, що бомбардувальники використали чотири осколково-фугасні авіабомби для припинення дій британського корабля.

Як відомо, мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 18 червня, два корабля НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

Перед цим на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).