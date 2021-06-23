  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Росія відкрила стрілянину по британському есмінцю в Чорному морі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Корабель &laquo;Дефендер&raquo; покинув місце інциденту після стрілянини - Росія відкрила стрілянину по британському есмінцю в Чорному морі
    Корабель «Дефендер» покинув місце інциденту після стрілянини
    Фото: Facy Militaru

    Бомбардувальники РФ використали чотири осколково-фугасні авіабомби для припинення дій британського корабля

    Росія заявила про порушення «російського кордону» британським есмінцем Defender біля мису Фіолент в окупованому Криму.

    Як повідомляє видання «РИА Новости», з боку РФ була відкрита попереджувальна стрілянина.

    ЗМІ зазначає, що російський бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання. Після цього корабель «Дефендер» покинув місце інциденту.

    У РФ додають, що есмінець був попередньо попереджений про застосування зброї в разі порушення так званого державного кордону РФ.

    «На попередження не відреагував», – уточнили в міноборони РФ.

    У міноборони РФ заявили, що бомбардувальники використали чотири осколково-фугасні авіабомби для припинення дій британського корабля.

    Як відомо, мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Росією Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

    Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 18 червня, два корабля НАТО – британський есмінець HMS Defender D36 і фрегат ВМС Нідерландів HNMLS Eversten F805 – увійшли в одеський порт.

    Перед цим на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного завершилися навчання прикордонників за стандартами НАТО. Зазначено, що бійці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» завершили підготовку за програмою Об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна (JMTG-U).

    Читайте також:
    Теги: Крим Росія Чорне море Міноборони РФ корабель Велика Британія ВМС стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія відкрила стрілянину по британському есмінцю в Чорному морі