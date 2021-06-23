Росіяни були найвірнішими прихильниками Третього Рейху і Гітлера в роки Другої світової
За різними оцінками на боці Німеччини під час Другої світової війни воювало від 800 тисяч до 1, 2 млн росіян
Поговоримо про Росіян на службі Третього Рейху і СС
Росіяни люблять докоряти українцям та мешканцям краін Балтії, що в роки Другої світової війни, на їх території були сформовані частини СС.
Дістається литовцям, латишам, естонцям, з їх дивізіями СС, сформованими по одній, відповідно, в кожній з цих країн – Литві, Естонії, Латвії.
А також згадується дивізія СС «Галичина» сформована на території України.
Ця істерія відбувається постійно в новинах , історичних програмах або шоу
До речі, багато українців, як заведені повторюють цей нарратив
При цьому росіяни цинічно замовчують власні частини СС сформовані з росіян яких було навіть не кілька .
Заради історичної справедливості нагадаю сьогодні про російські військові з’єднання які воювали на стороні Німеччини.
Почну із з’єднань СС
Ось вони:
- Добровольчий полк СС «Варяг».
- 1-а російська національна бригада СС « Дружина» .
- 15-й козачий кавалерійський корпус СС.
- 29-та гренадерська дивізія СС « РОНА « ( 1 -а російська ) .
- 30-та гренадерська дивізія СС ( 2 -а російська ) .
- 36-та гренадерська дивізія СС « Дірлевангер «.
- КОРПУСУ ВІЙСЬК СС ГОЛОВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СС ФХА - СС
- 15-й Козачий російський корпус військ СС ФХА - СС- 3 дивізії , 16 полків.
- СС ФХА - СС (ВІЙСЬКА - СС)
- 29-а Російська ФХА - СС - 6 полків.
- 30-а Російська ФХА - СС , 1- го формування 1944р, - 5 полків.
БРИГАДИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ІМПЕРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ СС РСХА - СС
- 1-а Російська національна бригада СС «Дружина» - 3 полку , 12 батальйонів.
- 1-а Гвардійська бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальйон , 2 роти .
- Бригада СС «Центру протибільшовицької боротьби» (ЦПББ) - 3 батальйону.
- Розвідувально - диверсійний з'єднання Головної Команди «Росія - Центр» Зондерштаб «Цепелін» РСХА - СС - 4 загону спецпризначення .
- Але окрім російських частин СС на службі Вермахту були й інші військові частини і підрозділи, про які росіяни також не згадують що складалися з росіян.
- Збройні сили Конгресу Визволення Народів Росії ( КОНР ) ( 1 армія , 4 корпусу , 8 дивізій , 8 бригад ) .
- Російська Визвольна Армія Конгресу Визволення Народів Росії ( 3 дивізії , 2 бригади ) .
«АРМІЇ» ВЕРМАХТУ
- Російська Визвольна Армія Вермахту - 12 охоронних корпусів, 13 дивізій, 30 бригад.
- Російська Визвольна Народна Армія - 5 полків, 18 батальйонів.
- Російська Національна Народна Армія - 3 полку, 12 батальйонів.
- Російська Національна Армія - 2 полку, 12 батальйонів.
КОРПУС АВІАЦІЙНИЙ
- Військово- Повітряні Сили КОНР (Авіаційний корпус КОНР) - 87 літаків , 1авіагруппа , 1 полк.
ОХОРОННІ КОРПУСУ АРМІЙСЬКИХ тилового району ВЕРМАХТУ
- 582-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 11 батальйонів.
- 583-ої охоронний (естонсько-російський) корпус Вермахту - 10 батальйонів.
- 584-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 6 батальйонів.
- 590-й охоронний козачий (російська) корпус Вермахту - 1 полк , 4 батальйону.
- 580-й охоронний козачий (російська) корпус Вермахту - 1 полк , 9 батальйонів.
- 532-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 13 батальйонів.
- 559-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 7 батальйонів.
СХІДНІ легіоні ВЕРМАХТУ
- Російський легіон «Білий Хрест» Вермахту - 4 батальйону.
ДИВІЗІЇ АБВЕРУ
- «Особлива дивізія «Росія» генерала Смисловского - 1 полк , 12 батальйонів.
БРИГАДИ АБВЕРУ
- Бригада «Граукопф» - «РННА» генерала Іванова - 1 полк , 5 батальйонів.
- 442-а Особливого призначення - 2 полку РОА .
- 136-а Особливого призначення - 2 полку РОА .
- 210-а Особливого призначення стаціонарна піхотна ( берегової оборони ) - 1 полк , 2 окремих батальйону РОА.
«Тубільної» ОХОРОННІ КОРПУСУ І САМООБОРОНА
- Російський охоронний корпус Вермахту в Сербії - 1 бригада , 5 полків.
- Російська «Народна варта» генерального комісаріату «Москва» (тилового району групи армій «Центр») - 13 батальйонів, 1 кавалерійський дивізіон.
Загалом за різними оцінками на боці Німеччини воювало від 800 тисяч до 1.200.000 росіян
Нагадаю, дивізія СС Галичина нараховувала 12.000 (дванадцять тисяч) солдат та офіцерів!
Ось і виходить, що росіяни, які критикують українців та мешканців країн Балтії по факту були найбільш масовими і вірним прихильником Третього Рейху і Гітлера в роки Другої світової війни.
Джерело: блог Віктора Тарана