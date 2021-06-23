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    Думки вголос

    Росіяни були найвірнішими прихильниками Третього Рейху і Гітлера в роки Другої світової

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Росіяни були найвірнішими прихильниками Третього Рейху і Гітлера в роки Другої світової

    За різними оцінками на боці Німеччини під час Другої світової війни воювало від 800 тисяч до 1, 2 млн росіян

    Поговоримо про Росіян на службі Третього Рейху і СС

    Росіяни люблять докоряти українцям та мешканцям краін Балтії, що в роки Другої світової війни, на їх території були сформовані частини СС.

    Дістається литовцям, латишам, естонцям, з їх дивізіями СС, сформованими по одній, відповідно, в кожній з цих країн – Литві, Естонії, Латвії.

    А також згадується дивізія СС «Галичина» сформована на території України.

    Ця істерія відбувається постійно в новинах , історичних програмах або шоу

    До речі, багато українців, як заведені повторюють цей нарратив

    При цьому росіяни цинічно замовчують власні частини СС сформовані з росіян яких було навіть не кілька .

    Заради історичної справедливості нагадаю сьогодні про російські військові з’єднання які воювали на стороні Німеччини.

    Почну із з’єднань СС

    Ось вони:

    • Добровольчий полк СС «Варяг».
    • 1-а російська національна бригада СС « Дружина» .
    • 15-й козачий кавалерійський корпус СС.
    • 29-та гренадерська дивізія СС « РОНА « ( 1 -а російська ) .
    • 30-та гренадерська дивізія СС ( 2 -а російська ) .
    • 36-та гренадерська дивізія СС « Дірлевангер «.
    • КОРПУСУ ВІЙСЬК СС ГОЛОВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СС ФХА - СС
    • 15-й Козачий російський корпус військ СС ФХА - СС- 3 дивізії , 16 полків.
    • СС ФХА - СС (ВІЙСЬКА - СС)
    • 29-а Російська ФХА - СС - 6 полків.
    • 30-а Російська ФХА - СС , 1- го формування 1944р, - 5 полків.

    БРИГАДИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ІМПЕРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ СС РСХА - СС

    • 1-а Російська національна бригада СС «Дружина» - 3 полку , 12 батальйонів.
    • 1-а Гвардійська бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальйон , 2 роти .
    • Бригада СС «Центру протибільшовицької боротьби» (ЦПББ) - 3 батальйону.
    • Розвідувально - диверсійний з'єднання Головної Команди «Росія - Центр» Зондерштаб «Цепелін» РСХА - СС - 4 загону спецпризначення .
    • Але окрім російських частин СС на службі Вермахту були й інші військові частини і підрозділи, про які росіяни також не згадують що складалися з росіян.
    • Збройні сили Конгресу Визволення Народів Росії ( КОНР ) ( 1 армія , 4 корпусу , 8 дивізій , 8 бригад ) .
    • Російська Визвольна Армія Конгресу Визволення Народів Росії ( 3 дивізії , 2 бригади ) .

    «АРМІЇ» ВЕРМАХТУ

    • Російська Визвольна Армія Вермахту - 12 охоронних корпусів, 13 дивізій, 30 бригад.
    • Російська Визвольна Народна Армія - 5 полків, 18 батальйонів.
    • Російська Національна Народна Армія - 3 полку, 12 батальйонів.
    • Російська Національна Армія - 2 полку, 12 батальйонів.

    КОРПУС АВІАЦІЙНИЙ

    • Військово- Повітряні Сили КОНР (Авіаційний корпус КОНР) - 87 літаків , 1авіагруппа , 1 полк.

    ОХОРОННІ КОРПУСУ АРМІЙСЬКИХ тилового району ВЕРМАХТУ

    • 582-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 11 батальйонів.
    • 583-ої охоронний (естонсько-російський) корпус Вермахту - 10 батальйонів.
    • 584-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 6 батальйонів.
    • 590-й охоронний козачий (російська) корпус Вермахту - 1 полк , 4 батальйону.
    • 580-й охоронний козачий (російська) корпус Вермахту - 1 полк , 9 батальйонів.
    • 532-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 13 батальйонів.
    • 559-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 7 батальйонів.

    СХІДНІ легіоні ВЕРМАХТУ

    • Російський легіон «Білий Хрест» Вермахту - 4 батальйону.

    ДИВІЗІЇ АБВЕРУ

    • «Особлива дивізія «Росія» генерала Смисловского - 1 полк , 12 батальйонів.

    БРИГАДИ АБВЕРУ

    • Бригада «Граукопф» - «РННА» генерала Іванова - 1 полк , 5 батальйонів.
    ДИВІЗІЇ ВЕРМАХТУ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
    • 442-а Особливого призначення - 2 полку РОА .
    • 136-а Особливого призначення - 2 полку РОА .
    • 210-а Особливого призначення стаціонарна піхотна ( берегової оборони ) - 1 полк , 2 окремих батальйону РОА.

    «Тубільної» ОХОРОННІ КОРПУСУ І САМООБОРОНА

    • Російський охоронний корпус Вермахту в Сербії - 1 бригада , 5 полків.
    • Російська «Народна варта» генерального комісаріату «Москва» (тилового району групи армій «Центр») - 13 батальйонів, 1 кавалерійський дивізіон.

    Загалом за різними оцінками на боці Німеччини воювало від 800 тисяч до 1.200.000 росіян

    Нагадаю, дивізія СС Галичина нараховувала 12.000 (дванадцять тисяч) солдат та офіцерів!

    Ось і виходить, що росіяни, які критикують українців та мешканців країн Балтії по факту були найбільш масовими і вірним прихильником Третього Рейху і Гітлера в роки Другої світової війни.

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Друга світова війна військові СРСР Адольф Гітлер
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    Росіяни були найвірнішими прихильниками Третього Рейху і Гітлера в роки Другої світової