Росіяни були найвірнішими прихильниками Третього Рейху і Гітлера в роки Другої світової

За різними оцінками на боці Німеччини під час Другої світової війни воювало від 800 тисяч до 1, 2 млн росіян

Поговоримо про Росіян на службі Третього Рейху і СС

Росіяни люблять докоряти українцям та мешканцям краін Балтії, що в роки Другої світової війни, на їх території були сформовані частини СС.

Дістається литовцям, латишам, естонцям, з їх дивізіями СС, сформованими по одній, відповідно, в кожній з цих країн – Литві, Естонії, Латвії.

А також згадується дивізія СС «Галичина» сформована на території України.

Ця істерія відбувається постійно в новинах , історичних програмах або шоу

До речі, багато українців, як заведені повторюють цей нарратив

При цьому росіяни цинічно замовчують власні частини СС сформовані з росіян яких було навіть не кілька .

Заради історичної справедливості нагадаю сьогодні про російські військові з’єднання які воювали на стороні Німеччини.

Почну із з’єднань СС

Ось вони:

Добровольчий полк СС «Варяг».

1-а російська національна бригада СС « Дружина» .

15-й козачий кавалерійський корпус СС.

29-та гренадерська дивізія СС « РОНА « ( 1 -а російська ) .

30-та гренадерська дивізія СС ( 2 -а російська ) .

36-та гренадерська дивізія СС « Дірлевангер «.

КОРПУСУ ВІЙСЬК СС ГОЛОВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СС ФХА - СС

15-й Козачий російський корпус військ СС ФХА - СС- 3 дивізії , 16 полків.

СС ФХА - СС (ВІЙСЬКА - СС)

29-а Російська ФХА - СС - 6 полків.

30-а Російська ФХА - СС , 1- го формування 1944р, - 5 полків.

БРИГАДИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ІМПЕРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ СС РСХА - СС

1-а Російська національна бригада СС «Дружина» - 3 полку , 12 батальйонів.

1-а Гвардійська бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальйон , 2 роти .

Бригада СС «Центру протибільшовицької боротьби» (ЦПББ) - 3 батальйону.

Розвідувально - диверсійний з'єднання Головної Команди «Росія - Центр» Зондерштаб «Цепелін» РСХА - СС - 4 загону спецпризначення .

Але окрім російських частин СС на службі Вермахту були й інші військові частини і підрозділи, про які росіяни також не згадують що складалися з росіян.

Збройні сили Конгресу Визволення Народів Росії ( КОНР ) ( 1 армія , 4 корпусу , 8 дивізій , 8 бригад ) .

Російська Визвольна Армія Конгресу Визволення Народів Росії ( 3 дивізії , 2 бригади ) .

«АРМІЇ» ВЕРМАХТУ

Російська Визвольна Армія Вермахту - 12 охоронних корпусів, 13 дивізій, 30 бригад.

Російська Визвольна Народна Армія - 5 полків, 18 батальйонів.

Російська Національна Народна Армія - 3 полку, 12 батальйонів.

Російська Національна Армія - 2 полку, 12 батальйонів.

КОРПУС АВІАЦІЙНИЙ

Військово- Повітряні Сили КОНР (Авіаційний корпус КОНР) - 87 літаків , 1авіагруппа , 1 полк.

ОХОРОННІ КОРПУСУ АРМІЙСЬКИХ тилового району ВЕРМАХТУ

582-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 11 батальйонів.

583-ої охоронний (естонсько-російський) корпус Вермахту - 10 батальйонів.

584-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 6 батальйонів.

590-й охоронний козачий (російська) корпус Вермахту - 1 полк , 4 батальйону.

580-й охоронний козачий (російська) корпус Вермахту - 1 полк , 9 батальйонів.

532-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 13 батальйонів.

559-й охоронний (російська) корпус Вермахту - 7 батальйонів.

СХІДНІ легіоні ВЕРМАХТУ

Російський легіон «Білий Хрест» Вермахту - 4 батальйону.

ДИВІЗІЇ АБВЕРУ

«Особлива дивізія «Росія» генерала Смисловского - 1 полк , 12 батальйонів.

БРИГАДИ АБВЕРУ

Бригада «Граукопф» - «РННА» генерала Іванова - 1 полк , 5 батальйонів.

442-а Особливого призначення - 2 полку РОА .

136-а Особливого призначення - 2 полку РОА .

210-а Особливого призначення стаціонарна піхотна ( берегової оборони ) - 1 полк , 2 окремих батальйону РОА.

ДИВІЗІЇ ВЕРМАХТУ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

«Тубільної» ОХОРОННІ КОРПУСУ І САМООБОРОНА

Російський охоронний корпус Вермахту в Сербії - 1 бригада , 5 полків.

Російська «Народна варта» генерального комісаріату «Москва» (тилового району групи армій «Центр») - 13 батальйонів, 1 кавалерійський дивізіон.

Загалом за різними оцінками на боці Німеччини воювало від 800 тисяч до 1.200.000 росіян

Нагадаю, дивізія СС Галичина нараховувала 12.000 (дванадцять тисяч) солдат та офіцерів!

Ось і виходить, що росіяни, які критикують українців та мешканців країн Балтії по факту були найбільш масовими і вірним прихильником Третього Рейху і Гітлера в роки Другої світової війни.

Джерело: блог Віктора Тарана

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