Зеленський до кінця тижня назве ім’я нового прессекретаря

Конкурс на прессекретаря тривав близько двох місяців

Новим прессекретарем президента Володимира Зеленського стане ведучий випусків новин телеканалу «Україна 24» Сергій Нікіфоров. Про це повідомили власні джерела в Офісі президента.

До кінця тижня його представлять публічно, заявив співрозмовник.

Нікіфоров до «України 24» працював на європейському телеканалі Euronews.

Зазначимо, телеканали «Україна 24» входить до медіагрупи зі складу компанії «SCM» Ріната Ахметова.

Раніше повідомлялося, що крім Нікіфорова, на пост прессекретаря Зеленського розглядають кандидатуру колишнього журналіста Олександра Бондаренка.

Юлія Мендель, яка обіймала посаду прессекретаря президента, зосередиться на роботі з іноземними ЗМІ.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, серед причин відставки Мендель – вкрай жорсткий режим роботи з президентом і «феєрична атака» Хейтер.

Нагадаємо, в Офісі президента обіцяли представити нового прессекретаря перед Днем журналіста, який відзначається в Україні 6 червня.

Конкурс на прессекретаря тривав близько двох місяців. З самого початку було близько 70 претендентів. На першому етапі майбутній спікер президента повинен був записати відеозвернення. На другому – залишилося близько 10 осіб. Вони пройшли кілька співбесід у голови Офісу президента Андрія Єрмака і відповідального за медіанапрямок ОП Михайла Подоляка. Потім кілька фіналістів повинні були виконати завдання як відповідати на критичні запитання журналістів. Після чого, фінальна співбесіда з двома кандидатами відбулася із Зеленським.