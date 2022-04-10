  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Агресор завдав повторного удару по аеропорту в Дніпрі

    Так до війни виглядав аеропорт&nbsp; &nbsp;&nbsp; - Агресор завдав повторного удару по аеропорту в Дніпрі

    Так до війни виглядав аеропорт    

    Фото з відкритих джерел

    Пошкоджений сам аеропорт та інфраструктура поруч

    Російські агресори вдруге протягом дня атакували аеропорт у Дніпрі. Як півідомляє у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, об’єкт зруйнований і інфраструктура поруч із ним.

    «Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо», - написав він.

    Резніченко додав, що повідомить деталі, щойно надійде інформація з місця події. Поки що відомо про п'ять постраждалих.

    Сьогодні зранку по Дніпру вже було нанесено ракетний удар. Як повідомили в Дніпропетровській ОДА, у Звонецькому рашисти поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там наразі працюють рятувальники.

    Крім того, у Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт, зруйнувала приміщення і спричинила займання. Жертв нема.

    Читайте також: Павло Кириленко: Росіяни знищили Маріуполь через заздрість

    Теги: росія окупанти війна аеропорт бомбардування рятувальники Україна Валентин Резніченко інфраструктура ракета Павло Кириленко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Агресор завдав повторного удару по аеропорту в Дніпрі