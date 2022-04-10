Агресор завдав повторного удару по аеропорту в Дніпрі

Пошкоджений сам аеропорт та інфраструктура поруч

Російські агресори вдруге протягом дня атакували аеропорт у Дніпрі. Як півідомляє у своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, об’єкт зруйнований і інфраструктура поруч із ним.

«Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з’ясовуємо», - написав він.

Резніченко додав, що повідомить деталі, щойно надійде інформація з місця події. Поки що відомо про п'ять постраждалих.

Сьогодні зранку по Дніпру вже було нанесено ракетний удар. Як повідомили в Дніпропетровській ОДА, у Звонецькому рашисти поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там наразі працюють рятувальники.

Крім того, у Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об’єкт, зруйнувала приміщення і спричинила займання. Жертв нема.