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    Події в Україні

    Уночі рашисти вдарили крилатими ракетами з Білорусі

    Окупанти цілили в об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях - Уночі рашисти вдарили крилатими ракетами з Білорусі
    Окупанти цілили в об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях
    фото: Повітряне командування «Захід»

    ЗСУ збили безпілотники, які коригували вогонь

    Уночі 5 квітня пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по Україні. Про це повідомляє Повітряне командування «Захід».

    Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях. Протиповітряна оборона знищила ракети, четверта – була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.

    «Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, дві з цих чотирьох ракет збили на Рівненщині вночі.

    Також уночі над Дніпропетровщиною збито дві ракети.

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    Теги: росія окупанти війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    Уночі рашисти вдарили крилатими ракетами з Білорусі