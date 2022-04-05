Уночі рашисти вдарили крилатими ракетами з Білорусі

Окупанти цілили в об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях

ЗСУ збили безпілотники, які коригували вогонь

Уночі 5 квітня пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по Україні. Про це повідомляє Повітряне командування «Захід».

Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях. Протиповітряна оборона знищила ракети, четверта – була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль.

«Наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Захід», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дві з цих чотирьох ракет збили на Рівненщині вночі.

Також уночі над Дніпропетровщиною збито дві ракети.

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