Пентагон порахував кількість ракет, випущених окупантами по Україні

Росія випустила по Україні уже більше 1370 ракет, зокрема, стріляє й "Іскандерами" з території Білорусі

За інформацією американського військового відомства, рашисти припинили наступ на Київ

Міноборони Сполучених Штатів Америки у традиційному щовечірньому звіті про події в Україні акцентувало увагу на ракетних ударах з боку російських військ. Про це пише видання ABS News.

Представник Пентагону, виступаючи перед журналістами, зазначив, що Росія випустила по території України уже більше 1370 ракет.

Ангалізуючи ситуацію в Україні в цілому, чиновник наголосив на тому, що наступ російських окупантів на Київ зупинився, але рашисти продовжують обстріли столиці з далекої відстані.

За інформацією Пентагону, Росія, імовірно, переключилася на схід України, пріоритетом окупантів буде війна за неокуповані частини Донбасу.

Втім, заявив чиновник міноборони США журналістам, «ми не зовсім впевнені, що стоїть за цією зміною пріоритетів. Все, що я можу вам сказати, це те, що ми бачимо».

За версією Пентагону, росіяни можуть спробувати оточити і відрізати українські війська в зоні ООС від решти країни. Таку ситуацію Кремль може використати як важелі впливу на подальших мирних переговорах.

Натомість військові дії на Сумщині, де Збройні сили України відбили місто Тростянець, американське військове відомство назвало прогресом українських захисників.

Також чиновник Пентагону згадав ситуацію в Маріуполі, обстріляному ракетами та артилерією. «Місто знаходиться під неймовірним тиском росіян, але українці продовжують його захищати», – зазначив американський посадовець журналістам.

Нагадаємо, український Генеральний штаб заявив, що за минулу добу, 28 березня, угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім ворожих атак. Українські воїни знищили 12 танків, десять бойових машин піхоти та три одиниці автомобільної техніки. Ворог зазнав втрат і у живій силі.

А вже сьогодні, 29 березня, зранку окупанти здійснили ракетну атаку об'єкта поблизу Нікополя.

Крім того, був обстріляний житловий будинок у Миколаєві.

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