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    Агресори не готуються до штурму Києва – американський чиновник

    Українські військові на вулицях Макарова&nbsp; - Агресори не готуються до штурму Києва – американський чиновник

    Українські військові на вулицях Макарова 

    Фото: comments.ua

    Ворожа авіація значно збільшила кількість вильотів, а в Макарові тривають бої

    Немає ознак того, що окупаційні російські війська, розташовані в околицях Києва готуються до штурму столиці. Про це повідомляє ВВС з посиланням на неназваного американського чиновника, з яким агентство на умовах анонімності поспілкувалося у Варшаві стосовно ситуації в Україні. Ще кілька фактів із його виступу:

    • З початку війни Росія здійснила 1250 ракетних запусків;

    • Російські військові літаки стали літати частіше, роблячи до 300 вильотів на день;Американська влада підтверджує заяви України про те, що корабель, який перевозив російські танки, знищено в порту Бердянська;

    • Бої за селище Макарів під Києвом продовжуються;

    • Російські війська не просунулися у наступі на Харків;

    • Російські війська зупинилися за 15 кілометрів від Миколаєва, вони намагаються відрізати Миколаїв від підтримки з боку України;
    • Російські військові змогли прорвати оборону Ізюму та просунутися на південь Донбасу.

    Нагадаємо, 25 березня президент США Джо Байден прибув з візитом до Польщі. Байден приїхав до міста Жешув, що в декількох десятках кілометрів від кордону з Україною.

    Сьогодні Байден у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії.

    Читайте також: Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 26 березня

    Теги: Харків росія окупанти Донбас війна чиновник корабель Україна окупація #stoprussia
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    Агресори не готуються до штурму Києва – американський чиновник