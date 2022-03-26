Агресори не готуються до штурму Києва – американський чиновник

Ворожа авіація значно збільшила кількість вильотів, а в Макарові тривають бої

Немає ознак того, що окупаційні російські війська, розташовані в околицях Києва готуються до штурму столиці. Про це повідомляє ВВС з посиланням на неназваного американського чиновника, з яким агентство на умовах анонімності поспілкувалося у Варшаві стосовно ситуації в Україні. Ще кілька фактів із його виступу:

З початку війни Росія здійснила 1250 ракетних запусків;

Російські військові літаки стали літати частіше, роблячи до 300 вильотів на день;Американська влада підтверджує заяви України про те, що корабель, який перевозив російські танки, знищено в порту Бердянська;

Бої за селище Макарів під Києвом продовжуються;

Російські війська не просунулися у наступі на Харків;

Російські війська зупинилися за 15 кілометрів від Миколаєва, вони намагаються відрізати Миколаїв від підтримки з боку України;

Російські військові змогли прорвати оборону Ізюму та просунутися на південь Донбасу.

Нагадаємо, 25 березня президент США Джо Байден прибув з візитом до Польщі. Байден приїхав до міста Жешув, що в декількох десятках кілометрів від кордону з Україною.

Сьогодні Байден у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії.