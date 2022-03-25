Байден прибув з візитом до польського міста Жешув

Візит Байдена триватиме два дні

Президент США Джо Байден прибув з візитом до Польщі. Байден приїхав до міста Жешув, що в декількох десятках кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє RMF24.

Як зазначається, літак Байдена приземлився в аеропорту під Жешувом. Його мав зустрічати польський президент Анджей Дуда, але той запізнився, оскільки його літак по дорозі здійснив аварійну посадку.

Також повідомляється, що візит Байдена триватиме два дні, сьогодні він зустрівся з американськими військовими 82-ї повітряно-десантної дивізії, яка дислокується в Жешуві.

«Ви – найбільша бойова сила в історії світу. Це не гіпербола, ви найкраща бойова сила у світовій історії», – звернувся він до солдатів під час обіду.

Нагадаємо, літак президента Польщі Анджея Дуди, який летів на зустріч з президентом Америки Джо Байденом, здійснив аварійну посадку під час польоту до Жешува й повернувся до Варшави. Нагадаємо, президент США Джо Байдена завтра, 26 березня, у Польщі виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.