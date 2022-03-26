Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 26 березня

Ситуація в областях України станом на ранок 26 березня

В ніч на 26 березня авіаударів зазнали Київська, Донецька, Луганська та Сумська області, складною залишається ситуація на Херсонщині та Харківщині.

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Вночі – повітряні тривоги по всій області. В Бучанському районі обстріли градами та ракетами Білогородської громади, Святепетрівське. Бої в Макарові, Ірпіні, Гостомелі. Активизуються ДРГ. Ворог намагається проводити ротацію. Славутич ізольований. В Броварському районі ніч пройшла тихо.

Чернігівщина

Чернігів: оборона міста. По ситуації у самому місті – без змін.

Житомирщина

Повітряні тривоги вночі.

Кіровоградська область

Вночі були повітряні тривоги. В цілому ситуація спокійна і контрольована

Дніпропетровщина

Зранку – повітряна тривога. Загалом спокійно.

Сумщина

Вночі орки відводили велику частину військ на територію рф. Був артобстріл передмістя Сум, інформація про постраждалих і руйнуваня уточнюється

Харківщина

У Харківі вночі продовжувалися обстріли міста окупантами із зброї дальньої дії, чи є постраждалі, ще встановлюють рятувальники. По області тривають активні бойові дії в Ізюмському напрямку.

Запорізька область

Унапрямку Запоріжжя окупанти намагаються вести штурмові дії, не полишаючи спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам ТрО та ЗС України, але успіху не мають. Натомість російська армія має значну кількість поранених.

Волинь

Все спокійно

Вінниччина

Ситуація спокійна

Закарпаття

Все спокійно

Хмельницька область

Все спокійно

Тернопіль

Ніч минула спокійно

Черкаси

Вночі – з частими повітряними тривогами.

Львівщина

Ніч минула спокійно

Полтавщина

Ніч минула відносно спокійно. Вчора та зранку – повітряні тривоги

Рівненська область

Ніч минула спокійно

Чернівці

Учора ввечері повітряна тривога. Вночі – спокійно

Івано-Франківськ

Ніч минула спокійно

Луганщина

Усі міста – українські, але усі під постійними обстрілами, у Рубіжному та Попасній бої у середмістях.

Донеччина

Інтенсивні обстріли Мар'їнської громади. Зруйновано понад 30 приватних будинків. Поранено троє, одна дитина загибла.

Обстріли Авдіївки також не вщухають. Є багато руйнувань. Двоє поранених, серед них одна дитина. По Авдіївській промзоні окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Станом на ранок інформації по постраждалим немає.

Маріуполь – у блокаді. Усе місто рашисти не контролюють, лише окремі квартали. Місто бореться.

Миколаївщина

Уночі на території усієї області оголошувалась повітряна тревога. Однак ніч була відносно спокійна

Херсонщина

На Херсонщині тривають гучні вибухи у районах, які знаходяться біля Миколаївщини та Дніпропетровщини.

Одеса

Вночі – одна повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що в Сєвєродонецьку російська армія знищує оптові склади з продуктами харчування.

24 березня російські окупанти обстріляли дві церкви в Луганській області.

Нагадаємо, на Луганщині відновила роботу «Укрпошта», 335 людей отримали довгоочікувані пенсії.

На території Луганської області на період дії воєнного стану щодня з 17:00 до 7:00 встановлено спеціальний режим світломаскування.