Подоляк назвав найдієвіші шляхи упокорення Росії

Повне нафтове ембарго Росії має стати одним із трьох ключових кроків у перемозі цивілізованого світу над агресивною Росією

Найпотужнішими засобами тиску на кремлівського агресора є арешт майна та нафтове ембарго

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк окреслив три ключові санкційні засоби, якими світ може зупинити агресивні дії Росії. Про це Подоляк написав у Telegram.

Першим важливим чинником, на думку радника Єрмака, є удар по нафтовій промисловості Росії. «Обов'язкове нафтове ембарго. Тотальне. Попри дещо м'яку позицію Німеччини», – пояснив Подоляк.

Він нагадав, що високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель уже прямо говорить, що дії Росії в Маріуполі є доведеним військовим злочином, тож необхідно відібрати у Росії цей сировинний інструмент. Для цього, пояснив Подоляк, необхідно домовитися із головними країнами ОПЕК.

Другим чинником Михайло Подоляк назвав дії Франції щодо заморожуванням російських державних та приватних активів. Радник голови Офісу президента нагадав, як тамтешня влада заморозила активи Центробанку Росії на суму 22 млрд євро, а також приватні російські кошти загальним об’ємом 150 млрд євро.

Найдієвішим чинником, на думку Подоляка, є ідея «пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи», для чого Мін’юст США уже створив кілька спеціальних груп. За словами радника українського президента, таких груп існує три:

KleptoCapture – займаються коштами усієї еліти та номенклатури;

REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) – працює за списком найбільш грошовитих росіян;

FinCen – моніторингова група, яка оцінює всі фінансові транзакції, пов’язані з Росією.

«Словом, знайдуть все в усіх. І назавжди вилучать. Все тільки починається…», – запевнив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що як мінімум одна країна Євросоюзу, Польща, уже готова конфіскувати майно Росії на своїй території.

Також багамські банкіри знайшли $3 млрд російського походження.

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