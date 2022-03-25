Байден завтра виступить із промовою щодо України – Білий дім

Байден говоритиме про те, що конфлікт в Україні означає для світу

Салліван: «Це буде значна промова, з якою він виступить завтра перед тим, як залишити Польщу»,

Президент США Джо Байдена завтра, 26 березня, виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Про це повідомив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, Байден завтра у Варшаві зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, українськими біженцями та американськими гуманітарними організаціями.

«І завтра він виступить з важливим зверненням, в якому буде говорити про високі ставки, про невідкладність вирішення завдань, про те, що конфлікт в Україні означає для світу і чому так важливо, щоб вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії. Він також розповість про історичний контекст цього конфлікту і про те, як, на його думку, він буде розвиватися. Так що це буде значна промова, з якою він виступить завтра перед тим, як залишити Польщу», – додав Салліван.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після екстреного саміту НАТО у Брюсселі дав пресконференцію, на якій детально пояснив, яку підтримку США надають Україні у війні проти країни-агресорки Росії. Також він розкрив деталі розмови із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Вселенський патріарх Варфоломій прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди відвідати країну для підтримки біженців з України.