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    Байден завтра виступить із промовою щодо України – Білий дім

    Байден говоритиме про те, що конфлікт в Україні означає для світу - Байден завтра виступить із промовою щодо України – Білий дім
    Байден говоритиме про те, що конфлікт в Україні означає для світу
    фото з відкритих джерел

    Салліван: «Це буде значна промова, з якою він виступить завтра перед тим, як залишити Польщу»,

    Президент США Джо Байдена завтра, 26 березня, виступить зі «значною промовою» щодо України. Він планує висловити підтримку у відбитті російської агресії. Про це повідомив радник з національної безпеки Джейк Салліван.

    За його словами, Байден завтра у Варшаві зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою, українськими біженцями та американськими гуманітарними організаціями.

    «І завтра він виступить з важливим зверненням, в якому буде говорити про високі ставки, про невідкладність вирішення завдань, про те, що конфлікт в Україні означає для світу і чому так важливо, щоб вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії. Він також розповість про історичний контекст цього конфлікту і про те, як, на його думку, він буде розвиватися. Так що це буде значна промова, з якою він виступить завтра перед тим, як залишити Польщу», – додав Салліван.

    Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща зустрітися з біженцями з України.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден після екстреного саміту НАТО у Брюсселі дав пресконференцію, на якій детально пояснив, яку підтримку США надають Україні у війні проти країни-агресорки Росії. Також він розкрив деталі розмови із головою КНР Сі Цзіньпіном.

    Вселенський патріарх Варфоломій прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди відвідати країну для підтримки біженців з України.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна біженці окупація #stoprussia
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    Байден завтра виступить із промовою щодо України – Білий дім