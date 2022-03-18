На Харківщині окупанти створюють брехливу «картинку», люди радіють «російським визволителям»

В Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Голова обласної військової адміністрації закликає мешканців довіряти лише офіційній інформації

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що ворог активізував злочинну пропаганду на території області. Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздають на камери продовольчі товари.

«Наприклад, у Липцях російські пропагандисти зняли на відео невідомий спортзал, такого приміщення взагалі в цьому населеному пункті не існує. Це монтаж і відверта провокація. Окупанти створюють брехливу «картинку», знімають підставних людей, які видають себе за жителів цієї громади і які нібито радіють «російським визволителям», – наголосив Синєгубов.

Керманич області закликав мешканців не піддаватися російській пропаганді та довіряти лише офіційній інформації.

Нагадаємо, що в Україні триває 23-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.