Air Serbia влітку розпочне літати зі Львова до Белграда



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Авіакомпанія Air Serbia з 5 червня здійснюватиме чотири рейси на тиждень зі Львова до Белграда

Air Serbia виконуватиме нічні рейси, пропонуючи пасажирам стикування до багатьох міст Європи

Авіакомпанія Air Serbia відкрила продаж квитків на рейси «Львів-Белград», які почнуть виконуватися з 5 червня.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міжнародного аеропорту «Львів».

Рейси внесені в розклад з частотою чотири рази на тиждень: у понеділок, середу, п’ятницю і суботу в нічний час.

Вильоти зі Львова о 04:25 по п’ятницях і о 04:40 в інші дні, Вильоти з Белграда – о 00:30. Час у дорозі становитиме 1 годину 50 хвилин.

Авіакомпанія має намір використовувати на лінії турбогвинтові регіональні літаки ATR 72.

Опублікований розклад дозволить Air Serbia стикувати львівський рейс із ранковим розльотом своїх літаків у міста Європи і вечірнім їх прильотом назад.

Мінімальна ціна авіаквитків на прямі рейси «Львів-Белград» на момент публікації матеріалу становила $258 в обидві сторони з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі. Пізніше авіакомпанія завантажила нижчий тариф, і ціна знизилася до $178.

Зараз Air Serbia літає з Белграда до Києва. У зимовому розкладі 2019/2020 років авіакомпанія виконує два щотижневих рейси в «Бориспіль». З літнього розкладу 2020 року, який розпочнеться наприкінці березня, частота буде відновлена до трьох рейсів на тиждень, як це було влітку 2019 року.