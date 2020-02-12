Air Serbia влітку розпочне літати зі Львова до Белграда
Air Serbia виконуватиме нічні рейси, пропонуючи пасажирам стикування до багатьох міст ЄвропиАвіакомпанія Air Serbia відкрила продаж квитків на рейси «Львів-Белград», які почнуть виконуватися з 5 червня.
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Міжнародного аеропорту «Львів».
Рейси внесені в розклад з частотою чотири рази на тиждень: у понеділок, середу, п’ятницю і суботу в нічний час.
Вильоти зі Львова о 04:25 по п’ятницях і о 04:40 в інші дні, Вильоти з Белграда – о 00:30. Час у дорозі становитиме 1 годину 50 хвилин.
Авіакомпанія має намір використовувати на лінії турбогвинтові регіональні літаки ATR 72.
Опублікований розклад дозволить Air Serbia стикувати львівський рейс із ранковим розльотом своїх літаків у міста Європи і вечірнім їх прильотом назад.
Мінімальна ціна авіаквитків на прямі рейси «Львів-Белград» на момент публікації матеріалу становила $258 в обидві сторони з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі. Пізніше авіакомпанія завантажила нижчий тариф, і ціна знизилася до $178.
Зараз Air Serbia літає з Белграда до Києва. У зимовому розкладі 2019/2020 років авіакомпанія виконує два щотижневих рейси в «Бориспіль». З літнього розкладу 2020 року, який розпочнеться наприкінці березня, частота буде відновлена до трьох рейсів на тиждень, як це було влітку 2019 року.