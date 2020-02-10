  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Щоб не саджати на дієту». Український перевізник дозволив товстеньким котикам літати в салоні

    • Розсилка
    Історія кота Віктора змусила авіакомпанії світу переглянути норми перевезення домашніх улюбленців&nbsp; - «Щоб не саджати на дієту». Український перевізник дозволив товстеньким котикам літати в салоні
    Історія кота Віктора змусила авіакомпанії світу переглянути норми перевезення домашніх улюбленців 

    Нові правила починають діяти з 12 лютого

    Український авіаперевізник МАУ збільшив максимально дозволену норму для перевезення котів та собак на 2 кілограми.

    Про це повідомили в прес-службі компанії.

    «Аби перед польотом вам не доводилося саджати пухнастиків на дієту (жартуємо, звичайно!) або ламати голову над тим, як ще можна полегшити вагу контейнера, ми додаємо 2 кг до максимально дозволеної норми», — йдеться у повідомленні.

    Так, нові правила починають діяти з 12 лютого — з цієї дати максимальна дозволена норма (вага тварини разом з контейнером) становитиме 10 кілограмів. Вартість послуги не зміниться.

    У компанії нагадали, що замовити та узгодити цю послугу треба щонайменше за 24 години до відправки літака.

    Нагадаємо, восени 2019 року стався цікавий інцидент, який сколихнув серця котовласників по всьому світу. У Росії кота на ім'я Віктор не пустили в салон літака, тому що він виявився занадто товстим. Віктор важив 10 кг, а правила компанії дозволяють перевозити в салоні лише тварин вагою до 8 кг.

    Власник кота не побажав здавати свого улюбленця в багажне відділення, побоюючись за його життя. 

    Він знайшов рішення проблеми: знявся з рейсу, знайшов у Москві і показав на огляді іншого, схожого на Віктора кота меншої ваги. Михайло і його домашній чотирилапий товариш отримали посадочні талони на борт і благополучно дісталися куди їсм треба. Після публікації цієї історії «Аерофлот» виключив чоловіка з програми лояльності «Аерофлот Бонус» і позбавив його бонусних миль.

    Про цю подію написали західні ЗМІ - BBC, The Times, ABC, NBC News і інші. Деякі авіакомпанії почали використовувати цю історію для реклами, також вона розійшлася інтернетом в мемах.

     

     

    МАУ тварини послуги перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ