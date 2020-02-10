«Щоб не саджати на дієту». Український перевізник дозволив товстеньким котикам літати в салоні



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Історія кота Віктора змусила авіакомпанії світу переглянути норми перевезення домашніх улюбленців

Нові правила починають діяти з 12 лютого

Український авіаперевізник МАУ збільшив максимально дозволену норму для перевезення котів та собак на 2 кілограми.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

«Аби перед польотом вам не доводилося саджати пухнастиків на дієту (жартуємо, звичайно!) або ламати голову над тим, як ще можна полегшити вагу контейнера, ми додаємо 2 кг до максимально дозволеної норми», — йдеться у повідомленні.

Так, нові правила починають діяти з 12 лютого — з цієї дати максимальна дозволена норма (вага тварини разом з контейнером) становитиме 10 кілограмів. Вартість послуги не зміниться.

У компанії нагадали, що замовити та узгодити цю послугу треба щонайменше за 24 години до відправки літака.

Нагадаємо, восени 2019 року стався цікавий інцидент, який сколихнув серця котовласників по всьому світу. У Росії кота на ім'я Віктор не пустили в салон літака, тому що він виявився занадто товстим. Віктор важив 10 кг, а правила компанії дозволяють перевозити в салоні лише тварин вагою до 8 кг.

Власник кота не побажав здавати свого улюбленця в багажне відділення, побоюючись за його життя.

Він знайшов рішення проблеми: знявся з рейсу, знайшов у Москві і показав на огляді іншого, схожого на Віктора кота меншої ваги. Михайло і його домашній чотирилапий товариш отримали посадочні талони на борт і благополучно дісталися куди їсм треба. Після публікації цієї історії «Аерофлот» виключив чоловіка з програми лояльності «Аерофлот Бонус» і позбавив його бонусних миль.

Про цю подію написали західні ЗМІ - BBC, The Times, ABC, NBC News і інші. Деякі авіакомпанії почали використовувати цю історію для реклами, також вона розійшлася інтернетом в мемах.