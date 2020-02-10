У Львові водій затиснув вікном руку поліцейського і протягнув його 100 метрів



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Авто зупинилось, протягнувши поліцейського близько 100 метрів Скріншот з відео

24-річного львів’янина, який був за кермом, затримали

У Львові чоловік, який ймовірно був під дією наркотиків, затиснув вікном автомобіля руку поліцейського і протягнув його близько 100 метрів.

Про це у неділю повідомили в патрульній поліції Львівщини.

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Повітряній буде проїжджати автомобіль Renault Megane, в якому може перебувати особа у розшуку.

«Через деякий час інспектори помітили цей автомобіль і зупинили його на вулиці Ганкевича. Номерні знаки ледь проглядалися, тому поліцейські попросили водія вийти та усунути порушення. Чоловік помітно нервував. Він лише трохи відчинив вікно і почав давати для ознайомлення документи. Раптом, невідомий різко підняв скло і затиснув руку патрульному та рушив», — йдеться у повідомленні.

Авто зупинилось, протягнувши поліцейського близько 100 метрів, 24-річного львів’янина, який був за кермом, затримали.

«Він мав ознаки наркотичного сп‘яніння. Його пасажирка, 34-річна львів‘янка, і справді виявилася у розшуку Залізничним відділом поліції за ч.2 ст.185 ККУ.», — розповіли в поліції.

У жінки також виявили речовину, схожу на наркотики. За попередніми даними, це 10 грамів метадону.

Водію винесли постанову за ч.6 ст.121 та за ч.1 ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також йому загрожує відповідальність за ч.2 ст.342 та за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу.

До слова, у Київській області поліцейського побили під час оформлення протоколу за порушення.

Нагадаємо, що 1 лютого у Львові жінка напала на поліцейську, яка приїхала на виклик про сімейне насилля.