Активісти запустили салютні установки в будинок глави МВС Авакова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На даний момент акція закінчилася Фото: РБК-Україна

Учасники акції протесту нанесли на паркан садиби Авакова напис «БЮТ замовив Гандзюк»

Активісти обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, через затриманих на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Про це повідомляє «РБК-Україна»

«Сьогодні ми побачили симбіоз Юлії Тимошенко та Арсена Авакова. Сьогодні ми побачили черговий етап поліцейського терору», - заявив активіст Роман Синіцин.

Видання зазначає, що активісти нанесли на паркан садиби Авакова напис «БЮТ замовив Гандзюк». Після цього вони запалили фаєри і скандували «Свободу політв'язням» і «Хто замовив Катю Гандзюк?».

На даний момент акція закінчилася, активісти повернулися до будівлі Подільського райвідділу Києва.

Нагадаємо, що активістів, які сьогодні були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.