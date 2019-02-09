Голова Нацполіції відреагував на побиття активістів у Києві



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Князєв: поліція буде діяти «законно»

Князєв вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко. За його словами, активісти здійснили спробу штурму відділку і їх дії не були демократичними.

«Спроба штурму відділку поліції — кому це треба? Для кого ця картинка?! Сприймаємо адвокатів, правозахисників, усі цивілізовані засоби захисту, але не такі передвиборчі методи. Результат при «звільненні» 15 патріотів — поліція затримує 40 «визволителів». При них — ножі, пістолети, газ, кастети. Що в цьому демократичного? Троє поліцейських потрапили до лікарні з хімічним опіком очей», - написав він у Facebook.

Князєв вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу.

«Черговий виборчий тиждень. Чергове звинувачення поліції у лобіюванні інтересів певних політичних сил і, як не прикро, чергові протистояння. Градус підвищується. Четвер. Перша кров у Житомирі. Як завжди — поліцейських. Загострення пристрастей затихло. П’ятниця. Львів, Біла Церква. Перші затримані за вчинення кримінально-карного діяння. Субота. Київ. Затримуємо молодь на Подолі. Повторюємо: радикалізація виборців, прихильників — це не демократичні засади», - написав він.

Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Нагадаємо, що активістів, які сьогодні були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.