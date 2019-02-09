ДБР проти поліції. Побиття активістів у Києві вилилось у кримінальне провадження



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Державне бюро розслідувань підозрює правоохоронців у перевищенні влади

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, провадження порушено Державним бюро розслідувань.

«9 лютого 2019 року близько 17 години за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві працівники поліції, перевищуючи свої службові повноваження, спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам», - написала Сарган.

«Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях внесено до ЄРДР відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень)», - йдеться у її повідомленні на Facebook.

Сарган повідомила про формування слідчу групу із працівників ДБР.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що активістів, які сьогодні були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».