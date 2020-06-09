Актора Єфремова привезли на допит у поліцію



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Михайла Єфремова доправляють у відділок

Михайло Єфремов мав сам з'явитися на допит до слідчого до 11:00 мск. Але у підсумку за ним додому приїхали поліцейськ

Поліція доправила російського актора Михайла Єфремовау відділок по Центральному округу Москви, повідомляє телеканал 360.

За даними Telegram-каналу Baza, Єфремова спочатку відпустили після ДТП за його участі під підписку про невиїзд. Він мав з'явитися на допит до слідчого на 11:00, проте не прийшов.

Вдень поліція приїхала на квартиру до Єфремова. Джерела Baza не виключали, що слідство буде клопотати перед судом про арешт актора.

Нагадаємо, Михайло Єфремов потрапив в ДТП увечері 8 червня. Перебуваючи під дією алкоголю, актор на повній швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон. За даними російських ЗМІ, смерть водія констатували о 5 годині ранку. Встановлено, що загиблим в аварії є 57-річний уродженець Рязані Сергій Захаров.

«У Москві працював водієм-кур'єром», - пишуть російські видання.

За фактом ДТП проти Єфремова розпочато кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Через смерть водія справу можуть перекваліфікувати. За попередніми даними, тепер Єфремову загрожує до 12 років в'язниці.