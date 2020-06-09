Експертиза підтвердила, що російський актор Єфремов був п'яний в момент ДТП



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Експертиза підтвердила наявність алкоголю в крові актора Михайла Єфремова

Актор потрапив у ДТП на Садовому кільці

Начальник пресслужби московського главку МВС Володимир Васенін повідомив, що експертиза підтвердила наявність алкоголю в крові відомого актора Михайла Єфремова, який потрапив в ДТП у центрі Москви.

Про це повідомляє РИА Новости.

Нагадаємо, ввечері в понеділок, 8 червня, відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив у ДТП в центрі Москви.

За попередніми даними, водій другого автомобіля був госпіталізований із серйозними травмами.

Поліція затримала актора після ДТП. Запобіжний захід наразі невідомий.

Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

Як повідомлялося, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

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