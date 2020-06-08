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    П’яний Єфремов влаштував ДТП в центрі Москви: відео

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    Михайло Єфремов потрапив у ДТП в центрі Москви - П’яний Єфремов влаштував ДТП в центрі Москви: відео
    Михайло Єфремов потрапив у ДТП в центрі Москви

    Важку травму отримав чоловік, у автомобіль якого врізався Михайло Єфремов

    Відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив у ДТП в центрі Москви.

    Про це повідомляє Інтерфакс.

    «Сьогодні ввечері Єфремов, рухаючись по Садовому кільцю на своєму джипі Grand Cherokee, скоїв зіткнення на Смоленській площі з декількома автомобілями. У результаті постраждав водій іншого автомобіля», - повідомило джерело агенції.

    За непідтвердженою інформацією, яку зокрема публікує телеканал Дождь, у актора «були явні сліди сп'яніння».

    В той же час, офіційного підтвердження даної інформації від МВС РФ або актора наразі немає.

    Повідомляється, що важку травму отримав чоловік, у автомобіль якого врізався Михайло Єфремов.

    У соціальних мережах також публікують відео з моментом ДТП.

    Підтвердження достовірності відео від МВС РФ наразі немає.

    Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

    Як повідомлялося, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

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