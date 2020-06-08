П’яний Єфремов влаштував ДТП в центрі Москви: відео



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Михайло Єфремов потрапив у ДТП в центрі Москви

Важку травму отримав чоловік, у автомобіль якого врізався Михайло Єфремов

Відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив у ДТП в центрі Москви.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Сьогодні ввечері Єфремов, рухаючись по Садовому кільцю на своєму джипі Grand Cherokee, скоїв зіткнення на Смоленській площі з декількома автомобілями. У результаті постраждав водій іншого автомобіля», - повідомило джерело агенції.

За непідтвердженою інформацією, яку зокрема публікує телеканал Дождь, у актора «були явні сліди сп'яніння».

В той же час, офіційного підтвердження даної інформації від МВС РФ або актора наразі немає.

Повели говнюка. Зато какие дифирамбы "правильные" пел. pic.twitter.com/QCNz7dW9Yr — Почти СовФед (@fedsovetov) June 8, 2020

Повідомляється, що важку травму отримав чоловік, у автомобіль якого врізався Михайло Єфремов.

У соціальних мережах також публікують відео з моментом ДТП.

Підтвердження достовірності відео від МВС РФ наразі немає.

Ефремов заснул по ходу... pic.twitter.com/fgCr0VGxzu — Александр Коц (@sashakots) June 8, 2020

Видео с камер: актёр Михаил Ефремов на скорости пересекает двойную сплошную и лоб в лоб врезается во встречную машину. pic.twitter.com/y55zm5SJMv — Потапов Евгений (@ea_potapoff) June 8, 2020

Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

Як повідомлялося, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

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