«Алігатор»: українські військові випробовують нову гвинтівку (відео)

Міністр оборони запевнив, що такі гвинтівки можуть добряче налякати ворога

Міністр переконаний, що новий український кулемет матиме неабиякий успіх серед українських військових

Арсенал великокаліберної стрілецької зброї Збройних сил України поповниться єдиним кулеметом калібру 12,7 мм та антиматеріальною гвинтівкою калібру 14,5 мм українського виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Міністр оборони України Андрій Таран розповів про попередні випробування цієї зброї. «На такі розробки, здатні уражати легкоброньовані об’єкти, ми чекали з нетерпінням. Зрозуміло, що основним елементом стрілецької зброї є ствол, технологічний процес виробництва якого складний та потребує певного досвіду. Тому із задоволенням інформую, що вже проходить попередні випробування 12,7×108 мм єдиний кулемет від ТОВ «ХАДО-ХОЛДИНГ». Упевнений в успіху, адже великокаліберні антиматеріальні гвинтівки цього підприємства у 2020 році були прийняті на озброєння Збройних сил України і вже навели страху на ворога», — запевнив Таран.

Міністр запевняє, що успішне завершення усіх випробувань дозволить забезпечити потребу у кулеметах калібру 12,7×108 мм, які використовуються не лише загальновійськовими підрозділами, а й встановлюються на багатьох видах бойової техніки, кораблях та гелікоптерах.

Крім того, з урахуванням набутого досвіду підприємство розробило також великокаліберну багатозарядну антиматеріальну гвинтівку калібру 14,5×114 мм з напівавтоматичним механізмом заряджання, що наразі, за словами Тарана, проходить попередні випробування.

Додамо, що на Львівщині правоохоронці затримали священника одного з сіл, який переробляв та продавав зброю і боєприпаси. Цією справою він займався не вперше.

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