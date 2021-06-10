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    Ляпас Макрону: у затриманого знайшли «Майн Кампф» Гітлера і зброю

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    Еммануель Макрон каже, що не тримає зла на нападника - Ляпас Макрону: у затриманого знайшли «Майн Кампф» Гітлера і зброю
    Еммануель Макрон каже, що не тримає зла на нападника

    Серед виявленої зброї є меч, кинджал і колекційна рушниця, на яку є документи.

    Правоохоронці виявили зброю та ідеологічну книгу Адольфа Гітлера «Майн Кампф» у будинку одного з двох підозрюваних, яких затримали після того, як президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпаса під час робочого візиту.

    Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє французький телеканал BFM-TV.

    Двох 28-річних чоловіків (самого нападника Дам’єна Тареля і його товариша, який знімав інцидент на відео) затримали невдовзі після нападу. Після цього у їхніх помешканнях провели обшуки.

    Книгу та зрою знайшли саме у будинку товариша нападника. За інформацією джерел BFM-TV, – це вогнепальна зброя.

    Як пише BBC, серед виявленої зброї є меч, кинджал і колекційна рушниця, на яку є документи. Невідомо, чи була вона справна.

    Нагадаємо, на днях, коли Макрон підійшов привітати жителів комуни Тен-л'Ермітаж, чоловік вдарив його по обличчю. Після інциденту затримали двох осіб.

    Згодом президент Франції заявив, що у нього немає жодних побоювань і після інциденту він продовжив вітати людей і сфотографувався з ними. Він додав, що «його ніщо не зупинить».

    До слова, президент Франції під український тост відсвяткував відкриття ресторанів після карантину.

    Нагадаємо, Франція відкриває свої кордони для міжнародного туризму з 9 червня. Для вакцинованих мешканців Європейського Союзу скасовується ПЛР-тест, а вакциновані туристи з більшості країн, зокрема і з України, зможуть потрапити до Франції за умови наявності ПЛР-тесту.

    Теги: обшук зброя Франція Еммануель Макрон президент поліція Адольф Гітлер
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    Ляпас Макрону: у затриманого знайшли «Майн Кампф» Гітлера і зброю