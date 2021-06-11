На Львівщині упіймали священника, який торгував зброєю (відео)

Зловмисникові за торгівлю зброєю світить до семи років в'язниці

Правоохоронці обшукали оселю священника і вилучили купу зброї

На Львівщині правоохоронці затримали священника одного з сіл, який переробляв та продавав зброю і боєприпаси. Цією справою він займався не вперше. Про це йдеться в сюжеті Апостроф TV Новини.

Злочинець купував травматичну та газову зброю, перетворював її на вогнепальну, зберігав у церкві та надсилав поштою. Клієнтів він консультував в Інтернеті. Листування зловмисник вів відкрито.

За даними слідства, таким видом промислу священник займався не вперше. Чоловік двічі відбував покарання.

Правоохоронці обшукали оселю священника і вилучили купу зброї. Тепер чоловікові загрожує до семи років в'язниці.

«Декілька видів вогнепальної зброї, боєприпаси та інші речові докази, які свідчать про злочинну діяльність вказаної особи. Затриманий чоловік 47 років, якого в подальшому поміщено, відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу, до ізолятора тимчасового тримання», – зазначив т.в.о. начальника ГУНП у Волинській області Михайло Сорока.

Додамо, що з 18 березня в Україні поновили процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї. Раніше відповідну дозвільну службу розформували через викриття корупційної схеми. Наразі вона все ще в процесі реорганізації, але продовжує роботу.

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