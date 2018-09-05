«Альтернатива для Німеччини» випереджає соціал-демократів – опитування



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Підтримка праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) складає 17%

Наступні вибори в ФРН мають відбутися 14 жовтня 2018 року, коли в Баварії обиратимуть регіональний парламент

Відповідно до опитування компанії ISNA підтримка праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) складає 17%, в той час як Соціал-демократичну партію Німеччини підтримують 16% опитаних респондентів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Підтримка консервативного блоку ХДС/ХСС, який очолює Анґела Меркель, складає 28,5%. Наступні вибори в ФРН мають відбутися 14 жовтня 2018 року, коли в Баварії обиратимуть регіональний парламент. В рамках цих виборів ХСС буде змагатися із AfD за прихильність скептично налаштованих до мігрантів виборців регіону.

AfD змогла скористатися вбивством в Хемніці 35-річного німця, в чому підозрюють мігрантів із Сирії і Іраку. В рамках протесті на фоні цих подій провідна праворадикальна партія ФРН знову розкритикувала політику відкритих дверей щодо мігрантів, яку проводила Ангела Меркель в 2015-2016 роках. Сама канцлерка ФРН, яка уникала публічних заяв щодо протестів і сутичок в даному саксонському місті, планує відвідати Хемніц. Проте остаточна дата візиту іще не відома.