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    «Альтернатива для Німеччини» випереджає соціал-демократів – опитування

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    Підтримка праворадикальної партії &laquo;Альтернатива для Німеччини&raquo; (AfD) складає 17% - «Альтернатива для Німеччини» випереджає соціал-демократів – опитування
    Підтримка праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) складає 17%

    Наступні вибори в ФРН мають відбутися 14 жовтня 2018 року, коли в Баварії обиратимуть регіональний парламент

    Відповідно до опитування компанії ISNA підтримка праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) складає 17%, в той час як Соціал-демократичну партію Німеччини підтримують 16% опитаних респондентів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Підтримка консервативного блоку ХДС/ХСС, який очолює Анґела Меркель, складає 28,5%. Наступні вибори в ФРН мають відбутися 14 жовтня 2018 року, коли в Баварії обиратимуть регіональний парламент. В рамках цих виборів ХСС буде змагатися із AfD за прихильність скептично налаштованих до мігрантів виборців регіону. 

    AfD змогла скористатися вбивством в Хемніці 35-річного німця, в чому підозрюють мігрантів із Сирії і Іраку. В рамках протесті на фоні цих подій провідна праворадикальна партія ФРН знову розкритикувала політику відкритих дверей щодо мігрантів, яку проводила Ангела Меркель в 2015-2016 роках. Сама канцлерка ФРН, яка уникала публічних заяв щодо протестів і сутичок в даному саксонському місті, планує відвідати Хемніц. Проте остаточна дата візиту іще не відома.

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