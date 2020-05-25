  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Amazon побудує п’ять сонячних електростанцій у трьох країнах

    нова енергія
    • Розсилка
    Нові сонячні електростанції забезпечать 1,2 млн МВт-год електроенергії для центрів обробки даних Amazon Web Services - Amazon побудує п’ять сонячних електростанцій у трьох країнах
    Нові сонячні електростанції забезпечать 1,2 млн МВт-год електроенергії для центрів обробки даних Amazon Web Services
    Фото: APPA/Amazon

    Нові електростанції необхідні для енергозабезпечення дата-центрів Amazon

    Американська компанія Amazon побудує у США, Австралії та Китаї п’ять сонячних електростанцій загальною потужністю 615 МВт. Про це пише renews.

    СЕС зведуть для забезпечення електроенергією дата-центрів AWS (Amazon Web Services) в рамках стратегії з досягнення нульового рівня викидів CO2 до 2040 року.

    Сонячна електростанція потужністю 105 МВт буде побудована у австралійському штаті Новий Південний Уельс, СЕС потужністю 100 МВт - у Шаньдуні (Китай). У США побудують три сонячні станції: у штаті Огайо дві СЕС потужністю 200 МВт і 80 МВт, у Вірджинії – СЕС потужністю 130 МВт.

    Нові сонячні електростанції у сукупності забезпечать 1,2 млн МВт-год електроенергії для центрів обробки даних Amazon Web Services.

    «Завдання нашої компанії - досягти цілей Паризької угоди на 10 років раніше і забезпечити використання відновлюваної енергії на рівні 80% до 2024 року і нульовий рівень викидів вуглекислого газу до 2040 року», - сказала віце-президент Amazon зі сталого розвитку Кара Херст.

    За словами Херст, будівництво нових електростанцій також залучить більше інвестицій у сферу відновлюваної енергетики і створить нові робочі місця.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина побудує одну з найбільших в світі мереж транспортування водню.

    екологія енергетика США клімат будівництво Amazon альтернативна енергетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ