Amazon побудує п’ять сонячних електростанцій у трьох країнах нова енергія



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Нові сонячні електростанції забезпечать 1,2 млн МВт-год електроенергії для центрів обробки даних Amazon Web Services Фото: APPA/Amazon

Нові електростанції необхідні для енергозабезпечення дата-центрів Amazon

Американська компанія Amazon побудує у США, Австралії та Китаї п’ять сонячних електростанцій загальною потужністю 615 МВт. Про це пише renews.

СЕС зведуть для забезпечення електроенергією дата-центрів AWS (Amazon Web Services) в рамках стратегії з досягнення нульового рівня викидів CO2 до 2040 року.

Сонячна електростанція потужністю 105 МВт буде побудована у австралійському штаті Новий Південний Уельс, СЕС потужністю 100 МВт - у Шаньдуні (Китай). У США побудують три сонячні станції: у штаті Огайо дві СЕС потужністю 200 МВт і 80 МВт, у Вірджинії – СЕС потужністю 130 МВт.

Нові сонячні електростанції у сукупності забезпечать 1,2 млн МВт-год електроенергії для центрів обробки даних Amazon Web Services.

«Завдання нашої компанії - досягти цілей Паризької угоди на 10 років раніше і забезпечити використання відновлюваної енергії на рівні 80% до 2024 року і нульовий рівень викидів вуглекислого газу до 2040 року», - сказала віце-президент Amazon зі сталого розвитку Кара Херст.

За словами Херст, будівництво нових електростанцій також залучить більше інвестицій у сферу відновлюваної енергетики і створить нові робочі місця.

Раніше повідомлялося, що Німеччина побудує одну з найбільших в світі мереж транспортування водню.