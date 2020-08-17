Google інформуватиме про зміни в роботі транспорту і готелів через Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Google додав нову опцію

Спеціальний додаток буде надавати інформацію про кількість випадків зараження в певному населеному пункті або країні

Компанія Google заявила про те, що внесе зміни в роботу програми Google Travel. Тепер додаток буде повідомляти про зміни в роботі транспорту і готелів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляється у блозі компанії.

В розділ «Інструменти подорожей» додали нові опції, які показують, чи пропонує готель скасування реєстрації номера, і надають дані про безкоштовне скасування бронювання номера і повернення квитків на рейси літаком.

Також в цьому розділі буде надаватися інформація про кількість випадків зараження в певному населеному пункті або країні.

А в розділі «Тренди подорожей» — з'явилася опція, яка показує, який відсоток готелів доступний для бронювання номерів, і рейси, які здійснюють літаки на обраній території.

Як повідомлялося, Трамп пригрозив Amazon, Apple, Facebook і Google.