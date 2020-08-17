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    Технології

    Google інформуватиме про зміни в роботі транспорту і готелів через Covid-19

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    Google додав нову опцію - Google інформуватиме про зміни в роботі транспорту і готелів через Covid-19
    Google додав нову опцію

    Спеціальний додаток буде надавати інформацію про кількість випадків зараження в певному населеному пункті або країні

    Компанія Google заявила про те, що внесе зміни в роботу програми Google Travel. Тепер додаток буде повідомляти про зміни в роботі транспорту і готелів у зв'язку з пандемією коронавірусу. 

    Про це повідомляється у блозі компанії.

    В розділ «Інструменти подорожей» додали нові опції, які показують, чи пропонує готель скасування реєстрації номера, і надають дані про безкоштовне скасування бронювання номера і повернення квитків на рейси літаком.

    Також в цьому розділі буде надаватися інформація про кількість випадків зараження в певному населеному пункті або країні.

    А в розділі «Тренди подорожей» — з'явилася опція, яка показує, який відсоток готелів доступний для бронювання номерів, і рейси, які здійснюють літаки на обраній території.  

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