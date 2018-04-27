Американка українського походження може стати заступником держсекретаря США

Пола Добрянські - старший науковий співробітник Центру наук і міжнародних відносин Белфер у Гарварді

Чиновник часів президента США Джорджа Буша-молодшого, американка з українськими коренями Пола Добрянські може стати заступником державного секретаря. Про це з посиланням на три джерела повідомляє агентство Bloomberg. Колишній спеціальний посланник США у Північній Ірландії і екс-заступник державного секретаря США з глобальних справ Добрянські



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Пола Добрянські

Пола Добрянські - старший науковий співробітник Центру наук і міжнародних відносин Белфер у Гарварді

Чиновник часів президента США Джорджа Буша-молодшого, американка з українськими коренями Пола Добрянські може стати заступником державного секретаря. Про це з посиланням на три джерела повідомляє агентство Bloomberg.

Колишній спеціальний посланник США у Північній Ірландії і екс-заступник державного секретаря США з глобальних справ Добрянські замінить на цьому посту Томаса Шеннона, який нібито вже заявив про свій намір піти на пенсію.

На даний момент екс-чиновниця працює старшим науковим співробітником Центру наук і міжнародних відносин Белфер у Гарварді.

Добрянські – американський політичний і державний діяч українського походження, дочка президента Українського конгресового комітету США Лева Добрянського. З початку російської агресії у 2014 році активно підтримувала Україну.

Нагадаємо, 26 квітня сенат Сполучених Штатів затвердив на посаді державного секретаря США Майка Помпео.

Джерело: 112 Україна