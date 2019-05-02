Американська компанія шукає тестувальника матраців: заплатять $50 тисяч



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Претендентові необхідно буде не тільки лежати на матраці, а й їсти, читати, працювати на комп'ютері. Фото: news.tut.by

Завдання здобувача робочого місця полягає в тому, щоб проводити необхідний час на матраці за різною роботою

Американська компанія з виробництва матраців оголосила конкурс на вакансію тестувальника матраців. Про це повідомляється на офіційному YouTube-каналі Keloland News.

Повідомляється, що претендентові необхідно буде не тільки лежати на матраці, а й їсти, читати, працювати на комп'ютері. Працівникові необхідно перевірити зручність ліжка для голови і ніг.

Скільки людей вже відгукнулося на вакансію і які основні вимоги до претендента, поки невідомо.

До слова, за даними Держстату у березні 2019 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%.

опитування НБУ свідчать, що абсолютна більшість українських компаній (74,1%) вважають, що їхні видатки на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть, 25,4% - залишаться без змін і менше одного відсотка компаній прогнозують зниження зарплат.