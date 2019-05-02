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    Американська компанія шукає тестувальника матраців: заплатять $50 тисяч

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    Претендентові необхідно буде не тільки лежати на матраці, а й їсти, читати, працювати на комп'ютері. - Американська компанія шукає тестувальника матраців: заплатять $50 тисяч
    Претендентові необхідно буде не тільки лежати на матраці, а й їсти, читати, працювати на комп'ютері.
    Фото: news.tut.by

    Завдання здобувача робочого місця полягає в тому, щоб проводити необхідний час на матраці за різною роботою

    Американська компанія з виробництва матраців оголосила конкурс на вакансію тестувальника матраців. Про це повідомляється на офіційному YouTube-каналі Keloland News.

    Повідомляється, що претендентові необхідно буде не тільки лежати на матраці, а й їсти, читати, працювати на комп'ютері. Працівникові необхідно перевірити зручність ліжка для голови і ніг.

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    Скільки людей вже відгукнулося на вакансію і які основні вимоги до претендента, поки невідомо.

    До слова, за даними Держстату у березні 2019 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%.

    опитування НБУ свідчать, що абсолютна більшість українських компаній (74,1%) вважають, що їхні видатки на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть, 25,4% - залишаться без змін і менше одного відсотка компаній прогнозують зниження зарплат.

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