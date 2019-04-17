Український бізнес готує підвищення зарплат на своїх підприємствах – Нацбанк



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Бізнес очікує поліпшення економічної ситуації в країні

Підприємці поліпшили економічні очікування на найближчий рік, у тому числі, в питанні курсу гривні

Підприємці України в I кварталі 2019 року поліпшили свої прогнози щодо темпів зростання економіки протягом наступних 12 місяців. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, за результатами опитування керівників компаній.

«Підприємства очікують уповільнення інфляції і помірного ослаблення курсу», - йдеться в повідомленні.

Підприємці очікують поліпшення фінансово-економічного стану своїх підприємств, в т. ч. за рахунок зростання виробництва і продажу продукції, зокрема на експорт. При цьому пожвавлення ділової активності очікує бізнес усіх видів економічної діяльності.

У зв'язку з цим компанії планують збільшити інвестиції в основні засоби, активніше залучати кредитні ресурси і нових працівників. При цьому більшість компаній - 74,1% - вважають, що їхні витрати на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть.

Позитивні очікування бізнесу щодо зростання обсягів виробництва в Україні в наступні 12 місяців суттєво покращилися. Більше третини - 38% компаній очікують, що обсяги виробництва зростуть, а 12,7% прогнозують, що знизяться. Баланс відповідей щодо зростання виробництва становить 25,3% (у попередньому опитуванні - 18,2%).

Покращилися очікування бізнесу щодо інфляції. Підприємці очікують, що протягом наступних 12 місяців інфляція складе 9%. Також істотно зросла частка компаній, які очікують інфляцію, близьку до мети Національного банку - 5% в першому кварталі 2020 року.

Поліпшення інфляційних очікувань пов'язано, зокрема, з оптимістичними прогнозами бізнесу щодо курсу гривні. Протягом наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 29,32 гривні за долар. У попередньому кварталі цей показник становив 29,99 гривні за долар.

Опитування проводилося з 4 лютого по 6 березня 2019 року. У ньому взяли участь 703 підприємства з 22 регіонів країни (без обліку тимчасово окупованої території Криму, Донецької та Луганської областей).