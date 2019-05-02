В Україні стрімко росте середня зарплата: вже більше 10 тис. грн на місяць графіка



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Зарплата в Україні росте

Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві - 16207 грн

У березні 2019 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України склала 10237 грн, збільшившись порівняно з березнем минулого року на 22,1%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) в березні 2019 року до березня минулого року зросла на 12,5%.

Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві - 16207 грн, найнижча - в Чернівецькій області - 7437 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 7000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері «Фінансова та страхова діяльність» - 20453 грн, найнижчу – «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» - 6750 грн і «Тимчасове розміщування й організація харчування» - 6848 грн.

www.ukrstat.gov.ua

Слід нагадати, що дані опитування НБУ свідчать, що абсолютна більшість українських компаній (74,1%) вважають, що їхні видатки на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть, 25,4% - залишаться без змін і менше одного відсотка компаній прогнозують зниження зарплат.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%, у 2018 році - на 12,5%.