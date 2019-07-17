Американська торгова палата закликала уряд навести лад з екологічними перевірками у портах



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17 липня уряд розгляне Порядок взаємодії держорганів в портах з екологічних питань

На засіданні уряду, яке відбудеться завтра, 17 липня, має бути розглянуто новий Порядок взаємодії держорганів щодо захисту природного середовища у портах. Враховуючи ті корупційні ризики, які на сьогодні несуть неправомірні перевірки і спроби затримання суден экоинспекторами, уряд просять прийняти документ, що стане першим кроком для нормалізації ситуації в українських портах, повідомляє ЦТС.

«На виконання доручення Кабінету міністрів України на базі Державної регуляторної служби в жовтні 2018 року була створена Робоча група, учасниками якої є представники Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державної морської адміністрації, Адміністрації морських портів України, профільних асоціацій і бізнес-співтовариств. В рамках Робочої групи був напрацьований проект Порядку взаємодії, який буде розглядатися на засіданні уряду. Американська торгова палата закликає уряд вжити згаданий Порядок взаємодії, який стане першим кроком для налагодження ситуації в портах України при здійсненні перевірки судів», - заявили в коментарі ЦТС в Американській торговельній палаті в Україні (АСС).

Менеджер АСС з питань стратегічного розвитку Лідія Левицька при цьому нагадала, що питання про перевірку суден у морських портах України екологічними інспекторами було піднято урядом ще 27 березня поточного року, коли на засіданні Кабміну було прийнято постанову КМУ №367, яким були заборонені перевірки суден у морських портах України до завершення розробки відповідних нормативних документів, зокрема, Порядку взаємодії Адміністрації морських портів україни та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (далі - поруч взаємодії), Порядку проведення перевірок, взяття проб води та проведення їх аналізу, Порядку нарахування розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден.

Тим не менш, незважаючи на заборону з боку Кабміну, випадки перевірок і спроб затримання суден екоінспекторами в портах продовжилися. »Бізнес стурбований такими діями, оскільки незрозуміло, якими законодавчими нормами регулюються такі перевірки та накладання штрафів», - заявляли з цього приводу в Європейської бізнес асоціації.

У зв'язку з цим 13 липня в Одесі президент Володимир Зеленський виступив з ініціативою призупинити на два місяці перевірки судів співробітниками Державної екологічної інспекції в морських портах України. Цей термін він обґрунтував тим, що, на його думку, новообраний парламент почне приймати необхідні закони для врегулювання даної проблеми.

Разом з тим, голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна впевнена, що уряд має вже зараз вжити розроблений ДРС Порядок. «Вона (Екологічна інспекція, - ред.) не може діяти на території морських портів самостійно. А вона може діяти з контролюючими органами, які для цього створені, тобто з Морською адміністрацією. Тільки з нею вона може заходити на судно. Але заходити тільки в обгрунтованих випадках, а не просто тримати судно, фактично примушуючи до якихось неформальних відносин», - заявила Ляпіна.

Менеджер АСС Лідія Левицька пояснила, що взаємодія держорганів, згідно з новим Порядком, наприклад, буде стосуватися виявлення випадків забруднення в межах акваторій морських портів. Так, передбачається, що адміністрація морського порту буде фіксувати факти забруднення і повідомляти в екологічну інспекцію про виявлений факт, здійснюючи відбір проб фонових показників якості води акваторії порту. Як тільки морська екологічна інспекція отримала повідомлення про факт забруднення - держекоінспектор буде спрямований у відповідний морський порт і здійснить відбір проб вод акваторії морського порту в місці забруднення, склавши відповідний акт обстеження акваторії порту у місці забруднення та відбору проб води.

«Важливо, що відбір проб води та проведення їх аналізу здійснюється в порядку, встановленому Кабміном (Порядок відбору проб води та проведення їх аналізу розробляється в рамках Робочої групи при ДРС). Після чого, в лабораторних умовах, порівнюються результати проб води, відібраних у місці забруднення (відібрані держекоінспектором) з фоновими показниками (відібрані адміністрацією морського порту). Складається акт погіршення якості води, який фіксується підписами адміністрацією морського порту і екоінспекторами. Якщо факт погіршення якості води в акваторії морського порту підтверджується і буде з'ясовано, що джерелом забруднення є судно - тільки тоді можлива перевірка судна на предмет можливого забруднення», - розповіла Левицька.