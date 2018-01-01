Американські безпілотники в Пакистані ліквідували одного з лідерів «Талібану»

Мехсуд є найбільш важливим лідером бойовиків, ліквідованим з серпня 2016 року

У Пакистані американські військовослужбовці ліквідували під час атаки безпілотника заступника лідера терористичної організації «Талібан» Халіда Мехсуда. Про це повідомляє BBC. «Мехсуда вбили 8 лютого за допомогою безпілотника в регіоні Північного Вазірістана поблизу кордону



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Халід Мехсуд

Мехсуд є найбільш важливим лідером бойовиків, ліквідованим з серпня 2016 року

У Пакистані американські військовослужбовці ліквідували під час атаки безпілотника заступника лідера терористичної організації «Талібан» Халіда Мехсуда. Про це повідомляє BBC.

«Мехсуда вбили 8 лютого за допомогою безпілотника в регіоні Північного Вазірістана поблизу кордону з Афганістаном», — йдеться в повідомленні.

Члени угруповання звинувачуються у численних атаках, зокрема, за допомогою терористів-смертників. У грудні таліби атакували коледж, внаслідок чого загинули щонайменше 9 осіб та 35 поранені. Напад стався в місті Пешавар.

Мехсуд є найбільш важливим лідером бойовиків, ліквідованим з серпня 2016 року, коли був убитий Хафіз Саїд Хан, лідер Ісламської Держави в Афганістані і Пакистані. Смерть Мехсуда значно послабить пакистанських талібів, які були змушені сховатися в Афганістані після атаки безпілотника.