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    Американські безпілотники в Пакистані ліквідували одного з лідерів «Талібану»

    Мехсуд є найбільш важливим лідером бойовиків, ліквідованим з серпня 2016 року
    У Пакистані американські військовослужбовці ліквідували під час атаки безпілотника заступника лідера терористичної організації «Талібан» Халіда Мехсуда. Про це повідомляє BBC. «Мехсуда вбили 8 лютого за допомогою безпілотника в регіоні Північного Вазірістана поблизу кордону
    • Сьогодні, 08:25
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    Халід Мехсуд
    Халід Мехсуд

    Мехсуд є найбільш важливим лідером бойовиків, ліквідованим з серпня 2016 року

    У Пакистані американські військовослужбовці ліквідували під час атаки безпілотника заступника лідера терористичної організації «Талібан» Халіда Мехсуда. Про це повідомляє BBC.

    «Мехсуда вбили 8 лютого за допомогою безпілотника в регіоні Північного Вазірістана поблизу кордону з Афганістаном», — йдеться в повідомленні.

    Члени угруповання звинувачуються у численних атаках, зокрема, за допомогою терористів-смертників. У грудні таліби атакували коледж, внаслідок чого загинули щонайменше 9 осіб та 35 поранені. Напад стався в місті Пешавар.

    Мехсуд є найбільш важливим лідером бойовиків, ліквідованим з серпня 2016 року, коли був убитий Хафіз Саїд Хан, лідер Ісламської Держави в Афганістані і Пакистані. Смерть Мехсуда значно послабить пакистанських талібів, які були змушені сховатися в Афганістані після атаки безпілотника.

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