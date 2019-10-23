Патрульні катери Island пришвартувались до військового причалу в Одесі



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Катери українських ВМС класу Island прибули до військової гавані Фото: ВМС ЗС України

Раніше українські екіпажі патрульних катерів «Слов’янськ» та «Старобільськ» завершили 10-тижневу підготовку у Сполучених Штатах

До військового причалу Практичної Гавані в Одесі пришвартувались катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України Р190 «Слов’янськ» та Р191 «Старобільськ».

Про це йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

«Прибувши на борту вантажного корабля Ocean Freedom з міста Балтимор штату Меріленд Сполучених Штатів Америки два патрульних катери класу Island під керівництвом українських екіпажів та за участю іноземних експертів розпочнуть етап підготовки до експлуатації, після тривалого транспортування. «Слов’янськ» та «Старобільськ» пройдуть ряд ходових випробувань, по завершенню яких, катери буде включено до складу Військово-Морських Сил ЗС України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що укомплектування бойовими одиницями такого класу є поетапним нарощуванням бойових спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, таке рішення є найбільш реалістичним з точки зору балансу ефективності-вартості.

Завдяки своїй швидкості, маневреності і озброєнню, такі катери здатні виконувати значний спектр завдань, які притаманні класичним надводним кораблям. Їх перевагою над більшими кораблями є стрімкість та раптовість дії, можливість передислокації по суходолу та здатність діяти на річках, а у поєднанні з інноваційною тактикою застосування та добре підготовленими екіпажами, катера подібного типу дозволять перемагати сильнішого супротивника в морських боях і операціях.

Зазначимо, що офіційна передача кораблів відбулась в присутності п’ятого президента України Петра Порошенка 27 вересня 2018 року.

Як повідомляв Главком, напередодні патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси.

Напередодні українські екіпажі патрульних катерів «Слов’янськ» та «Старобільськ» завершили 10-тижневу підготовку у Сполучених Штатах. Розпочалась підготовка 8 липня 2019-го року у Навчальному центрі Балтимор Берегової охорони США, що розташований в однойменному місті.

Перед початком навчання у США екіпажі катерів пройшли інтенсивну мовну підготовку в Одесі. Також, в Україні проходили комплексну підготовку з практичним відпрацюванням дій на тренажерах Навчального центру ВМС ЗС України.