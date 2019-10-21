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    Патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси

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    <span>Патрульні катери типу Island прибули до Одеси&nbsp;</span> - Патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси
    Патрульні катери типу Island прибули до Одеси 
    Фото: Сергій Марат

    Військові катери прибули суховантажем Ocea Freedom, який відправився 4 жовтня з Батимору у Сполучених Штатах

    Сьогодні зранку до Одеси були доставлені два патрульні катери типу Island – «Слов’янськ» та «Старобільск». Про це повідомляє Український мілітарний портал

    Цю інформацію також підтверджує Петро Порошенко, під час президентсва якого й було досягнуто домовленостей із владою США про передачу цих двох катерів від Берегової охорони США до ВМС ЗС України. Офіційна передача кораблів відбулась в присутності п’ятого президента України 27 вересня 2018 року.

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    Патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси
    Патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси
    Патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси
    Патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси

    «Дуже радію, що нарешті до нашого флоту надійшло довгоочікуване та якісне поповнення. Два патрульні катери класу Island в рамках американської військової допомоги вже скоро стануть до лав українських військово-морських сил для охорони державних кордонів», - написав Порошенко у своєму Фейсбуці.

    «Приємно бачити успішне завершення наших амбітних домовленостей з американськими союзниками. Сподіваюсь, що нова влада розвине наші значні успіхи у залученні іноземної військової підтримки для зміцнення обороноздатності України», - додав експрезидент

    Слід зазначити, що військові катери прибули суховантажем Ocea Freedom, який відправився 4 жовтня 2019-го року з Батимору у Сполучених Штатах.

    Доставка у такий спосіб є найбільш економічно доцільним та практикується не вперше. Аналогічним способом були доставлені катери типу Island до Грузії та Пакистану.

    Прибув до акваторії одеського порту суховантаж Ocean Freedom сьогодні вранці.

    О 8:30 він пройшов Воронцовський маяк та рівно о 9:00 пришвартувався у Каботажній гавані Одеського морського порту.

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    Допомагали в роботі два буксири – Bulat та Rabigh 4.

    Напередодні українські екіпажі патрульних катерів «Слов’янськ» та «Старобільськ» завершили 10-тижневу підготовку у Сполучених Штатах. Розпочалась підготовка 8 липня 2019-го року у Навчальному центрі Балтимор Берегової охорони США, що розташований в однойменному місті.

    Перед початком навчання у США екіпажі катерів пройшли інтенсивну мовну підготовку в Одесі. Також, в Україні проходили комплексну підготовку з практичним відпрацюванням дій на тренажерах Навчального центру ВМС ЗС України.

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