Патрульні катери Island із США успішно дістались Одеси



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Патрульні катери типу Island прибули до Одеси Фото: Сергій Марат

Військові катери прибули суховантажем Ocea Freedom, який відправився 4 жовтня з Батимору у Сполучених Штатах

Сьогодні зранку до Одеси були доставлені два патрульні катери типу Island – «Слов’янськ» та «Старобільск». Про це повідомляє Український мілітарний портал

Цю інформацію також підтверджує Петро Порошенко, під час президентсва якого й було досягнуто домовленостей із владою США про передачу цих двох катерів від Берегової охорони США до ВМС ЗС України. Офіційна передача кораблів відбулась в присутності п’ятого президента України 27 вересня 2018 року.

«Дуже радію, що нарешті до нашого флоту надійшло довгоочікуване та якісне поповнення. Два патрульні катери класу Island в рамках американської військової допомоги вже скоро стануть до лав українських військово-морських сил для охорони державних кордонів», - написав Порошенко у своєму Фейсбуці.

«Приємно бачити успішне завершення наших амбітних домовленостей з американськими союзниками. Сподіваюсь, що нова влада розвине наші значні успіхи у залученні іноземної військової підтримки для зміцнення обороноздатності України», - додав експрезидент

Слід зазначити, що військові катери прибули суховантажем Ocea Freedom, який відправився 4 жовтня 2019-го року з Батимору у Сполучених Штатах.

Доставка у такий спосіб є найбільш економічно доцільним та практикується не вперше. Аналогічним способом були доставлені катери типу Island до Грузії та Пакистану.

Прибув до акваторії одеського порту суховантаж Ocean Freedom сьогодні вранці.

О 8:30 він пройшов Воронцовський маяк та рівно о 9:00 пришвартувався у Каботажній гавані Одеського морського порту.

Допомагали в роботі два буксири – Bulat та Rabigh 4.

Напередодні українські екіпажі патрульних катерів «Слов’янськ» та «Старобільськ» завершили 10-тижневу підготовку у Сполучених Штатах. Розпочалась підготовка 8 липня 2019-го року у Навчальному центрі Балтимор Берегової охорони США, що розташований в однойменному місті.

Перед початком навчання у США екіпажі катерів пройшли інтенсивну мовну підготовку в Одесі. Також, в Україні проходили комплексну підготовку з практичним відпрацюванням дій на тренажерах Навчального центру ВМС ЗС України.

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