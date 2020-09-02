Американські вчені з'ясували, яка речовина допоможе уникнути найтяжчих старечих хвороб
Виявлений засіб здатний продовжити активність людини в старості і уникнути вікових хвороб
В Інституті дослідження старіння Бака в США вчені знайшли ліки від «важкої старості». Про це повідомляє bioRxiv.
Фахівці виявили, що альфа-кетоглутарова кислота AKG допомагає уникнути деяких вікових хвороб і й продовжити активне життя.
Під час експериментів стало відомо, що AKG, яка потрапляє в організм з їжею у вигляді кальцієвої солі, продовжує життя круглим черв'якам. Також вона сприяє здоровому довголіттю у мишей.
«Альфа-кетоглутарова кислота пов'язана з клітинним диханням та іншими важливими процесами. Її рівень в людському організмі знижується в десять разів у віці між 40 і 80 роками. Також наголошується, що AKG можна заповнити з допомогою їжі, але можна використовувати харчові добавки. Дослідники провели експеримент, вводячи в раціон гризунів AKG починаючи з 18-місячного віку. Виявилося, що серед самок значно підвищилася виживаність, а серед самців більше покращилася тривалість життя», – повідомляється в повідомленні.
Крім того, після 9 місяців прийому AKG у самок спостерігалося значне поліпшення здоров'я, а у самців цей процес зайняв, приблизно, 11 місяців. Також у гризунів зникли прояви вікових змін.
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