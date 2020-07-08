Вчені створили ліки від раку з отрути скорпіона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчені створили ліки від раку з отрути скорпіона

Дослідникам вдалося штучно змінити складову отрути, щоб вона перекрила канали, що відповідають за розвиток онкологічних і ряду інших захворювань

Бельгійським вченим вдалося адаптувати молекули отрути строкатих скорпіонів Mesobuthus eupeus для лікування аутоімунних захворювань, крім того, вони можуть допомогти при лікуванні деяких видів онкології.

Про це йдеться в звіті дослідників, опублікованій в науковому журналі Frontiers in Pharmacology.

Як випливає зі статті, молекули отрути строкатого скорпіона здатні блокувати калієві канали, що виконують життєво важливі фізіологічні функції, зокрема, вони беруть участь в діленні клітин і відповіді імунітету. Роботу цих каналів можна зробити менш активною завдяки блокуючим речовинам з отрути скорпіонів. Йдеться про ланцюжок амінокислот, здатних закупорити калієві канали.

Дослідникам вдалося штучно змінити складову отрути, щоб вона перекрила канали, що відповідають за розвиток онкологічних і ряду інших захворювань.

Тепер перед ученими стоїть завдання «зрозуміти, як влаштовані ділянки взаємодії подібних білків і калієвих каналів», що допоможе знайти ключ до розробки ліків нового покоління.

Раніше вчені Кембриджського університету відкрили механізм, що дозволяє голим землекопам Heterocephalus glaber чинити опір раку. Хоча у цих гризунів клітини можуть перетворюватися в злоякісні тими ж способами, що і у інших ссавців, складна система клітин, мікросередовища та імунної системи запобігає зростання пухлин.